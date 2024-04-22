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Україна отримає допомогу від США раніше, ніж це можуть очікувати, — конгресмени

21:50, 22 квітня 2024
Деяка частина допомоги може бути доставлена в Україну через дні після остаточного голосування, а деяка - через тиждень.
Україна отримає допомогу від США раніше, ніж це можуть очікувати, — конгресмени
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Україна отримає допомогу від США раніше, ніж це можуть очікувати. Про це заявили члени Палати представників США Томас Кейн та Білл Кітінг, передає «РБК-Україна».

Томас Кейн зазначив, що низка людей як в США, так і в Україні, знають, що передбачено у законопроєкт, та що ним дозволяється, включаючи вперше ракети дальньої дії на відстань 300 кілометрів.

«Є люди як в цій країні, так і у Сполучених Штатах, які знають, що буде включено до цих пакетів. У нас є гарантії як у Сполучених Штатах, так і в цій країні, що люди зможуть дуже-дуже швидко використовувати матеріали, які надіслали», - заявив він.

Водночас Білл Кітінг вважає, що Україна отримає допомогу раніше, ніж про це можна подумати.

«Я б сказав, що щодо питання часу це відбудеться раніше, ніж будь-хто може подумати. Сьогодні зранку ми зустрілися з 82-ю повітряно-десантною дивізією, ми говорили з нашими людьми. Вони готувалися до цього. Вони просто не чекають. Вони були готові, і зброя, яку ми отримаємо тут, прибуде сюди швидше, ніж, я думаю, будь-яка армія змогла б мобілізуватися, щоб доставити їх сюди», - розповів він.

За його словами, деяка частина допомоги може бути доставлена в Україну через дні після остаточного голосування, а деяка - через тиждень.

«Ми не знаємо графіку. І навіть якби ми знали, ми б не розповіли про це нікому, оскільки це може вплинути на, ви знаєте, стратегію війни. Але факт залишається фактом, люди повинні бути впевнені. А факт залишається фактом, що не залишилося жодного каменя не перевернутого, щоб швидко доставити їх сюди», - сказав Кітінг.

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