Украина получит помощь от США раньше, чем могут ожидать, — конгрессмены

Некоторая часть помощи может быть доставлена в Украину через дни после окончательного голосования, а некоторая – через неделю.

Украина получит помощь от США раньше, чем это может ожидать. Об этом заявили члены Палаты представителей США Томас Кейн и Билл Китинг, передает «РБК-Украина».

Томас Кейн отметил, что ряд людей как в США, так и в Украине знают, что предусмотрено в законопроект, и что им разрешается, включая впервые ракеты дальнего действия на расстояние 300 километров.

«Есть люди как в этой стране, так и в Соединенных Штатах, которые знают, что будут включены в эти пакеты. У нас есть гарантии как в Соединенных Штатах, так и в этой стране, что люди смогут очень быстро использовать материалы, которые прислали», - заявил он.

В то же время Билл Китинг считает, что Украина получит помощь раньше, чем об этом можно подумать.

«Я бы сказал, что по вопросу времени это произойдет раньше, чем кто-либо может подумать. Сегодня утром мы встретились с 82-й воздушно-десантной дивизией, мы говорили с нашими людьми. Они готовились к этому. Они просто не ждут. Они были готовы, и оружие, которое мы получим здесь, прибудет сюда быстрее, чем, я думаю, любая армия могла бы мобилизоваться, чтобы доставить их сюда», - рассказал он.

По его словам, некоторая часть помощи может быть доставлена в Украину через дни после окончательного голосования, а некоторая – через неделю.

«Мы не знаем график. И даже если бы мы знали, мы не рассказали бы об этом никому, поскольку это может повлиять на, вы знаете, стратегию войны. Но факт остается фактом, люди должны быть уверены. А факт остается фактом, что не осталось ни одного не перевернутого камня, чтобы быстро доставить их сюда», - сказал Китинг.

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