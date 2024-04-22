Зеленський провів розмову з Байденом: говорили про фінансування для України

Джо Байден запевнив, що в разі схвалення Сенатом допомоги Україні негайно підпише закон.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом за підсумками голосування в Палаті представників.

Зокрема, Джо Байден запевнив, що в разі схвалення Сенатом допомоги Україні негайно підпише закон.

«Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство.

Я також відзначив двопартійну підтримку законопроекту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса. Інше рішення Палати представників – дозволити конфіскацію російських активів – посилає потужний сигнал усім нашим партнерам», — зазначив Президент у своїх соцмережах.

«Інше рішення Палати представників — дозволити конфіскацію російських активів — посилає потужний сигнал усім нашим партнерам.

Розповів Президенту Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови.

Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення Президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності.

Також обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру», — заявив Зеленський.

Як писала «Судово-юридична газета», Денис Шмигаль розповів, куди підуть майже $61 млрд допомоги від США.

Раніше ми писали, що посол України в США Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України у понад $60 млрд, яку розгляне Палата представників США.

На сайті Палати представників Конгресу США опубліковано законопроект про допомогу України в розмірі майже $61 мільярдів.

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