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У Вищій раді правосуддя працюють над Єдиними показниками для оцінки доброчесності суддів та кандидатів у судді

07:45, 23 квітня 2024
Проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді і кандидата на посаду судді вже розроблено, проте не опубліковано.
У Вищій раді правосуддя працюють над Єдиними показниками для оцінки доброчесності суддів та кандидатів у судді
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 квітня Європейська комісія схвалила запропонований Урядом України План Ukraine Facility, яким визначаються умови отримання 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 2024-2027 роки. У цьому Плані йдеться зокрема про «послідовне застосування чітких та належним чином оприлюднених критеріїв оцінювання та методології оцінки професійної компетентності та доброчесності кандидатів на посаду судді».

Питання ясності та чіткості у визначення критеріїв доброчесності має неабияке значення для подальших конкурсів до судів. Зокрема, до Вищого адміністративного суду, створення якого передбачене як Планом Ukraine Facility, так і оновленим Меморандумом з МВФ.

Крім того, на даний час триває конкурс до Вищого антикорупційного суду, де теж важлива ясність в цьому питанні.

Про чіткі критерії доброчесності для кандидатів йдеться і у Плані заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення ЄС 2023 року, який Кабмін затвердив 9 лютого 2024 року.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна антикорупційна програма на 2023–2025 роки, затверджена Кабміном 4 березня 2023 року №220, передбачає, що Вища рада правосуддя, ВККС, Рада суддів України, Громадська рада міжнародних експертів, Громадська рада доброчесності мають розробити проект єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критеріїв (індикаторів) доброчесності кандидата на посаду судді.

Наприкінці минулого року набрав чинності Закон №3511-IX щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, яким Вищу раду правосуддя наділили повноваженнями затверджувати такі Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики після консультацій з ВККС, Радою суддів України та ГРД.

Державна антикорупційна програма передбачає, що до 29 лютого 2024 року Вища рада правосуддя мала розробити проект єдиних критеріїв (індикаторів) для оцінки доброчесності та професійної етики судді та критерію (індикатора) доброчесності кандидата. Однак станом на 22 квітня такий проект не оприлюднено.

Втім, як стало відомо «Судово-юридичній газеті», наразі робочою групою, створеною ВРП, вже розроблено проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді), триває його обговорення та доопрацювання.

Не виключено, що кінцевий термін виконання відповідного заходу у ДАП відтермінують, втім, у будь-якому разі, такі показники будуть схвалені цього року.

Аналітичне дослідження практики здійснення Вищою радою правосуддя оцінки відповідності суддів критеріям доброчесності та професійної етики, а кандидатів – критерію доброчесності проводилося за участю експертів проекту Ради Європи, який у середині січня експерти надіслали на адресу ВРП.

Наразі секретаріат ВРП публічно не повідомляв, чи опубліковано даний звіт. Разом з тим, він може стати основою для майбутнього документу.

Вочевидь, питання затвердження таких єдиних показників могло затягнутися через різні бачення учасників робочої групи. Нагадаємо, що окрім членів ВРП, ВККС і ГРД, до робочої групи, яка має працювати над документом, входять представники міжнародних проектів.

Крім того, будь-яке офіційне закріплення таких показників у майбутньому буде відігравати вирішальну роль при судових оскарженнях відповідних рішень.

З огляду на пристрасті, які під час підготовки законопроекту щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри 10140-д вирували навіть навколо питання суб’єктів, що погоджують показники оцінки доброчесності судді, і саме затвердження документу буде непростим.

Автор: Наталя Мамченко

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У Вищій раді правосуддя працюють над Єдиними показниками для оцінки доброчесності суддів та кандидатів у судді

Проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді і кандидата на посаду судді вже розроблено, проте не опубліковано.

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