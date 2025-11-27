  1. В Україні

12:54, 27 листопада 2025
Кабмін дав зелене світло двохрічному експериментальному проєкту, який охопить два маршрути.
В Україні запроваджують прикордонний і митний контроль у вагонах потягів, без зупинок на кордоні
Фото: shutterstock.com
Кабінет Міністрів погодив пропозицію Міністерства розвитку громад та територій щодо впровадження двохрічного експериментального проєкту, який передбачає проведення прикордонного та митного контролю безпосередньо під час руху пасажирських поїздів. Уряд також затвердив порядок реалізації цього експерименту.

Мета проєкту

Експеримент розроблений для вдосконалення взаємодії між прикордонниками, митниками та працівниками залізниці. Його завдання — скорочення часу та спрощення процедур контролю шляхом виконання частини перевірок під час руху поїзда.

Серед них: перевірка документів пасажирів і поїзної бригади, огляд вагонів, митний контроль і оформлення.

Де запрацює контроль «у русі»

Проєкт реалізовуватиметься на міжнародних маршрутах:

  • Київ — Хелм — Київ
    Контроль проводитимуть під час руху на ділянці Ковель — Ягодин — Ковель.
  • Львів — Перемишль — Львів
    Контроль виконуватимуть на ділянці Львів — Мостиська-2 — Львів.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко уточнив, що така схема діє на кількох напрямках залізниці на кордоні з Польщею і зараз розширюватиметься на 9 пар потягів.

«Сумарно буде 18 потягів, які рухаються на виїзд і в’їзд в Україну по напрямку Перемишль і Хелм», - зазначив він.

Що кажуть у Кабміні

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко нагадала, що практика проведення контролю просто у вагонах вже працює на окремих поїздах Інтерсіті+ у напрямку Польщі: прикордонники та митники починають перевірку ще до прибуття до кордону.

Тепер такий формат планують масштабувати на нічні міжнародні рейси зі спальними вагонами.

На яких поїздах нововведення запровадять першими

Прискорений контроль у русі буде доступний у поїздах:

  • Київ — Перемишль
  • Київ — Хелм

Щомісяця цими маршрутами подорожують понад 130 тисяч українців, тому рішення дозволить значно зменшити черги, скоротити час формальних процедур та знизити навантаження на пункти пропуску.

Коли стартує

Перші поїзди з контролем «на ходу» планують запустити вже у січні, після чого практику поступово розширюватимуть на інші рейси в цих напрямках.

