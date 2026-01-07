  1. У світі

Віткофф: протоколи безпеки для України майже завершені, угода про процвітання на фінальній стадії

09:06, 7 січня 2026
Стів Віткофф наголосив, що Дональд Трамп підтримує протоколи безпеки.
Віткофф: протоколи безпеки для України майже завершені, угода про процвітання на фінальній стадії
Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що протоколи безпеки для України перебувають на завершальній стадії, паралельно добігає фіналу робота над угодою про економічне процвітання.

«Ми вважаємо, що ми значною мірою завершили роботу з протоколами безпеки, які важливі для того, щоб народ України знав, що коли це закінчиться, це закінчиться назавжди. Але ми також вважаємо, що ми дуже, дуже близькі до завершення такої міцної угоди про процвітання, яку будь-яка країна коли-небудь бачила після подібних конфліктів», - сказав він після зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі, передає «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що Дональд Трамп підтримує протоколи безпеки.

«Ці протоколи безпеки мають на меті, по-перше, запобігти будь-яким атакам, будь-яким подальшим атакам по Україні, а по-друге, у разі будь-яких атак, вони мають на меті захист. І вони будуть виконувати обидві функції. Вони настільки сильні, як ніколи раніше. Усі присутні на цій сцені визнали це, як і майже всі країни, які сьогодні сиділи з нами за столом переговорів», — додав Віткофф

Спецпосланець запевнив, що президент Трамп «не відступає від своїх зобов'язань».

«Ми будемо підтримувати українців, допомагаючи їм досягти остаточного миру. Ми впевнені, що ми цього досягнемо», - запевнив він.

