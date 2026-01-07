Уиткофф: протоколы безопасности для Украины почти завершены, соглашение о процветании на финальной стадии

Стив Уиткофф подчеркнул, что Дональд Трамп поддерживает протоколы безопасности.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что протоколы безопасности для Украины находятся на завершающей стадии, параллельно подходит к финалу работа над соглашением об экономическом процветании.

«Мы считаем, что мы в значительной степени завершили работу с протоколами безопасности, которые важны для того, чтобы народ Украины знал, что когда это закончится, это закончится навсегда. Но мы также считаем, что мы очень, очень близки к завершению такого прочного соглашения о процветании, какого какая-либо страна когда-либо видела после подобных конфликтов», — сказал он после встречи «Коалиции желающих», передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что Дональд Трамп поддерживает протоколы безопасности.

«Эти протоколы безопасности имеют целью, во-первых, предотвратить любые атаки, любые последующие атаки по Украине, а во-вторых, в случае любых атак, они имеют целью защиту. И они будут выполнять обе функции. Они настолько сильны, как никогда ранее. Все присутствующие на этой сцене признали это, как и почти все страны, которые сегодня сидели с нами за столом переговоров», — добавил Уиткофф.

Спецпосланник заверил, что президент Трамп «не отступает от своих обязательств».

«Мы будем поддерживать украинцев, помогая им достичь окончательного мира. Мы уверены, что мы этого достигнем», — заверил он.

