  1. В мире

Уиткофф: протоколы безопасности для Украины почти завершены, соглашение о процветании на финальной стадии

09:06, 7 января 2026
Стив Уиткофф подчеркнул, что Дональд Трамп поддерживает протоколы безопасности.
Уиткофф: протоколы безопасности для Украины почти завершены, соглашение о процветании на финальной стадии
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что протоколы безопасности для Украины находятся на завершающей стадии, параллельно подходит к финалу работа над соглашением об экономическом процветании.

«Мы считаем, что мы в значительной степени завершили работу с протоколами безопасности, которые важны для того, чтобы народ Украины знал, что когда это закончится, это закончится навсегда. Но мы также считаем, что мы очень, очень близки к завершению такого прочного соглашения о процветании, какого какая-либо страна когда-либо видела после подобных конфликтов», — сказал он после встречи «Коалиции желающих», передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что Дональд Трамп поддерживает протоколы безопасности.

«Эти протоколы безопасности имеют целью, во-первых, предотвратить любые атаки, любые последующие атаки по Украине, а во-вторых, в случае любых атак, они имеют целью защиту. И они будут выполнять обе функции. Они настолько сильны, как никогда ранее. Все присутствующие на этой сцене признали это, как и почти все страны, которые сегодня сидели с нами за столом переговоров», — добавил Уиткофф.

Спецпосланник заверил, что президент Трамп «не отступает от своих обязательств».

«Мы будем поддерживать украинцев, помогая им достичь окончательного мира. Мы уверены, что мы этого достигнем», — заверил он.

США Украина

Лента новостей

