В Украине внедряют пограничный и таможенный контроль в вагонах поездов, без остановок на границе

12:54, 27 ноября 2025
Кабмин дал зеленый свет двухлетнему экспериментальному проекту, который охватит два маршрута.
Фото: shutterstock.com
Кабинет Министров согласовал предложение Министерства развития общин и территорий о внедрении двухлетнего экспериментального проекта, который предусматривает проведение пограничного и таможенного контроля непосредственно во время движения пассажирских поездов. Правительство также утвердило порядок реализации этого эксперимента.

Цель проекта

Эксперимент разработан для улучшения взаимодействия между пограничниками, таможенниками и работниками железной дороги. Его задача — сокращение времени и упрощение процедур контроля за счет выполнения части проверок во время движения поезда.

Среди них: проверка документов пассажиров и поездной бригады, осмотр вагонов, таможенный контроль и оформление.

Где заработает контроль «в движении»

Проект будет реализован на международных маршрутах:

  • Киев — Хелм — Киев

Контроль будут проводить во время движения на участке Ковель — Ягодин — Ковель.

  • Львов — Перемышль — Львов

Контроль будут осуществлять на участке Львов — Мостиска-2 — Львов.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко уточнил, что такая схема действует на нескольких направлениях железной дороги на границе с Польшей и сейчас будет расширяться на 9 пар поездов.

«Суммарно будет 18 поездов, которые движутся на выезд и въезд в Украину по направлению Перемышль и Хелм», — отметил он.

Что говорят в Кабмине

Премьер-министр Юлия Свириденко напомнила, что практика проведения контроля прямо в вагонах уже работает на отдельных поездах Интерсити+ в направлении Польши: пограничники и таможенники начинают проверку еще до прибытия к границе.

Теперь такой формат планируют расширить и на ночные международные рейсы со спальными вагонами.

На каких поездах нововведение появится первыми

Ускоренный контроль «в движении» будет доступен в поездах:

  • Киев — Перемышль
  • Киев — Хелм

Ежемесячно этими маршрутами пользуются более 130 тысяч украинцев, поэтому решение позволит существенно сократить очереди, уменьшить время прохождения формальностей и снизить нагрузку на пункты пропуска.

Когда стартует

Первые поезда с контролем «на ходу» планируют запустить уже в январе, после чего практику постепенно расширят на другие рейсы в этих направлениях.

