Как уберечься от простуды — советы медиков

Украинцам дали несколько советов, чтобы не заболеть.

Фото: espreso.tv

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С наступлением морозов почти каждый из нас «ближе знакомится» с теми или иными простудными проявлениями: насморком, кашлем, болью в горле и повышенной температурой.

Снижение температуры воздуха приводит к переохлаждению организма, из-за чего снижается иммунная защита, что, в свою очередь, приводит к острым респираторным вирусным заболеваниям.

Лучшей стратегией против простуды и острых респираторно-вирусных инфекций являются меры их профилактики.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний дал несколько советов, как избежать простуды:

С наступлением сезона простуд соблюдайте правила личной гигиены с особой тщательностью. Мойте и дезинфицируйте руки после посещения всех общественных мест: вирусы чувствительны к дезинфицирующим средствам, и это позволит уменьшить их распространение через руки;

При чихании и насморке используйте бумажные носовые платки. Когда чихаете, всегда старайтесь использовать платок — это предотвратит дальнейшее распространение инфекции;

Проветривайте помещения 2–3 раза в день по 15–20 минут. Чаще всего в осенне-зимний период люди заражаются, длительно находясь в закрытых помещениях;

Избегайте курения. Воздух, содержащий табачный дым, является сильным раздражителем для слизистой носоглотки и легких, а человек, который курит, будет более склонен к инфицированию;

Проводите влажную уборку помещений — два раза в день;

Если вы заболели, оставайтесь дома. Это полезно и для вас, поскольку вы сможете быстрее выздороветь, и для вашего окружения — вы не будете «ходячим источником инфекции» для других;

Питайтесь правильно: употребляйте как можно больше ягод, фруктов и овощей, содержащих много витамина C, например малину, шиповник, крыжовник, смородину, петрушку, шпинат, лук, киви, грейпфрут. Полезными продуктами в период простуд являются чеснок, имбирь, куркума, гвоздика — они содержат эфирные масла, фитонциды и другие компоненты, которые помогают организму не заболеть.

Профилактикой любых заболеваний являются меры, направленные на укрепление иммунной системы, а именно:

Регулярно занимайтесь спортом;

Выделяйте достаточно времени для отдыха и в целом ведите здоровый образ жизни;

Предотвращайте развитие хронического стресса.

Несколько советов медиков, чтобы не заболеть

Перед выходом на улицу проверяйте показатели термометра и одевайтесь в соответствии с погодой.

Не допускайте переохлаждения организма, особенно это касается горла и ног.

Обязательно завтракайте, поскольку пища, перевариваясь, выделяет тепло, которое согревает организм изнутри.

В транспорте и других общественных местах старайтесь держаться подальше от тех, кто чихает или кашляет.

Увеличьте в своем рационе количество фруктов и овощей — они необходимы организму для обмена веществ.

Избегайте стрессов, поскольку они негативно сказываются на иммунитете.

Старайтесь проветривать помещения хотя бы по 5 минут каждый час.

Не перегружайте свой организм: если чувствуете слабость, все нетерміновые дела лучше отложить и провести день дома под одеялом. Именно в это время иммунная система активно борется с заболеванием.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.