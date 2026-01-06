  1. Общество

Как уберечься от простуды — советы медиков

23:56, 6 января 2026
Украинцам дали несколько советов, чтобы не заболеть.
Как уберечься от простуды — советы медиков
Фото: espreso.tv
С наступлением морозов почти каждый из нас «ближе знакомится» с теми или иными простудными проявлениями: насморком, кашлем, болью в горле и повышенной температурой.

Снижение температуры воздуха приводит к переохлаждению организма, из-за чего снижается иммунная защита, что, в свою очередь, приводит к острым респираторным вирусным заболеваниям.

Лучшей стратегией против простуды и острых респираторно-вирусных инфекций являются меры их профилактики.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики заболеваний дал несколько советов, как избежать простуды:

  • С наступлением сезона простуд соблюдайте правила личной гигиены с особой тщательностью. Мойте и дезинфицируйте руки после посещения всех общественных мест: вирусы чувствительны к дезинфицирующим средствам, и это позволит уменьшить их распространение через руки;
  • При чихании и насморке используйте бумажные носовые платки. Когда чихаете, всегда старайтесь использовать платок — это предотвратит дальнейшее распространение инфекции;
  • Проветривайте помещения 2–3 раза в день по 15–20 минут. Чаще всего в осенне-зимний период люди заражаются, длительно находясь в закрытых помещениях;
  • Избегайте курения. Воздух, содержащий табачный дым, является сильным раздражителем для слизистой носоглотки и легких, а человек, который курит, будет более склонен к инфицированию;
  • Проводите влажную уборку помещений — два раза в день;
  • Если вы заболели, оставайтесь дома. Это полезно и для вас, поскольку вы сможете быстрее выздороветь, и для вашего окружения — вы не будете «ходячим источником инфекции» для других;
  • Питайтесь правильно: употребляйте как можно больше ягод, фруктов и овощей, содержащих много витамина C, например малину, шиповник, крыжовник, смородину, петрушку, шпинат, лук, киви, грейпфрут. Полезными продуктами в период простуд являются чеснок, имбирь, куркума, гвоздика — они содержат эфирные масла, фитонциды и другие компоненты, которые помогают организму не заболеть.
  • Профилактикой любых заболеваний являются меры, направленные на укрепление иммунной системы, а именно:
  • Регулярно занимайтесь спортом;
  • Выделяйте достаточно времени для отдыха и в целом ведите здоровый образ жизни;
  • Предотвращайте развитие хронического стресса.

Несколько советов медиков, чтобы не заболеть

Перед выходом на улицу проверяйте показатели термометра и одевайтесь в соответствии с погодой.

Не допускайте переохлаждения организма, особенно это касается горла и ног.

Обязательно завтракайте, поскольку пища, перевариваясь, выделяет тепло, которое согревает организм изнутри.

В транспорте и других общественных местах старайтесь держаться подальше от тех, кто чихает или кашляет.

Увеличьте в своем рационе количество фруктов и овощей — они необходимы организму для обмена веществ.

Избегайте стрессов, поскольку они негативно сказываются на иммунитете.

Старайтесь проветривать помещения хотя бы по 5 минут каждый час.

Не перегружайте свой организм: если чувствуете слабость, все нетерміновые дела лучше отложить и провести день дома под одеялом. Именно в это время иммунная система активно борется с заболеванием.

