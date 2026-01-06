Украинцы в Польше могут получить единовременную помощь в размере 300 злотых – видеоинструкция, как подать заявку на выплату

Финансовая поддержка предназначена для самых неотложных расходов граждан Украины, прибывших после 24 февраля 2022 года.

Граждане Украины, прибывшие в Польшу непосредственно из Украины в связи с боевыми действиями, могут получить единовременную материальную помощь в размере 300 злотых. Деньги можно использовать на покрытие базовых потребностей, таких как питание, одежда, обувь, средства личной гигиены и оплата жилья. Об этом сообщает Gov.pl.

Кто имеет право на помощь

Получить выплату может любой гражданин или гражданка Украины, который/которая:

легально въехал/а на территорию Польши непосредственно из Украины после 24 февраля 2022 года;

заявляет о намерении остаться на территории Польши;

внесен/а в реестр PESEL.

Необходимые данные для подачи заявления

Для получения помощи необходимо предоставить следующие сведения:

имя (имена) и фамилия;

дата рождения;

гражданство и пол;

вид, серия и номер документа, по которому пересекалась граница;

дата въезда на территорию Польши;

адрес пребывания;

контактные данные (номер телефона или электронная почта, если есть);

номер PESEL.

Если заявление подает родитель, временный опекун или лицо, фактически осуществляющее опеку над ребенком, оно подается от имени ребенка.

Как подать заявление

Обратитесь в организационное подразделение гмины по месту пребывания. Подробности можно найти в разделе «Куда подавать заявление». Получите заявление у сотрудника подразделения. Заполните его, указав все необходимые данные, и подпишите.

После обработки заявления помощь будет перечислена на банковский счет. В оправданных случаях средства можно получить в кассе учреждения или почтовым переводом.

Размер помощи

Единовременная материальная помощь составляет 300 злотых на человека.

Куда обращаться

Заявление следует подавать в организационное подразделение гмины по месту пребывания, определенному главой гмины (мэром или главой города):

в центр социальной помощи;

в центр социальных услуг (если центр социальной помощи был преобразован);

в другую организационную единицу, определенную гминой.

