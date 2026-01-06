Украинцы в Польше могут получить единовременную помощь в размере 300 злотых – видеоинструкция, как подать заявку на выплату
Граждане Украины, прибывшие в Польшу непосредственно из Украины в связи с боевыми действиями, могут получить единовременную материальную помощь в размере 300 злотых. Деньги можно использовать на покрытие базовых потребностей, таких как питание, одежда, обувь, средства личной гигиены и оплата жилья. Об этом сообщает Gov.pl.
Кто имеет право на помощь
Получить выплату может любой гражданин или гражданка Украины, который/которая:
- легально въехал/а на территорию Польши непосредственно из Украины после 24 февраля 2022 года;
- заявляет о намерении остаться на территории Польши;
- внесен/а в реестр PESEL.
Необходимые данные для подачи заявления
Для получения помощи необходимо предоставить следующие сведения:
- имя (имена) и фамилия;
- дата рождения;
- гражданство и пол;
- вид, серия и номер документа, по которому пересекалась граница;
- дата въезда на территорию Польши;
- адрес пребывания;
- контактные данные (номер телефона или электронная почта, если есть);
- номер PESEL.
Если заявление подает родитель, временный опекун или лицо, фактически осуществляющее опеку над ребенком, оно подается от имени ребенка.
Как подать заявление
- Обратитесь в организационное подразделение гмины по месту пребывания. Подробности можно найти в разделе «Куда подавать заявление».
- Получите заявление у сотрудника подразделения.
- Заполните его, указав все необходимые данные, и подпишите.
После обработки заявления помощь будет перечислена на банковский счет. В оправданных случаях средства можно получить в кассе учреждения или почтовым переводом.
Размер помощи
Единовременная материальная помощь составляет 300 злотых на человека.
Куда обращаться
Заявление следует подавать в организационное подразделение гмины по месту пребывания, определенному главой гмины (мэром или главой города):
- в центр социальной помощи;
- в центр социальных услуг (если центр социальной помощи был преобразован);
- в другую организационную единицу, определенную гминой.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.