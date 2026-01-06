  1. Видео
  2. / В Украине

Украинцы в Польше могут получить единовременную помощь в размере 300 злотых – видеоинструкция, как подать заявку на выплату

20:58, 6 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Финансовая поддержка предназначена для самых неотложных расходов граждан Украины, прибывших после 24 февраля 2022 года.
Украинцы в Польше могут получить единовременную помощь в размере 300 злотых – видеоинструкция, как подать заявку на выплату
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане Украины, прибывшие в Польшу непосредственно из Украины в связи с боевыми действиями, могут получить единовременную материальную помощь в размере 300 злотых. Деньги можно использовать на покрытие базовых потребностей, таких как питание, одежда, обувь, средства личной гигиены и оплата жилья. Об этом сообщает Gov.pl.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто имеет право на помощь

Получить выплату может любой гражданин или гражданка Украины, который/которая:

  • легально въехал/а на территорию Польши непосредственно из Украины после 24 февраля 2022 года;
  • заявляет о намерении остаться на территории Польши;
  • внесен/а в реестр PESEL.

Необходимые данные для подачи заявления

Для получения помощи необходимо предоставить следующие сведения:

  • имя (имена) и фамилия;
  • дата рождения;
  • гражданство и пол;
  • вид, серия и номер документа, по которому пересекалась граница;
  • дата въезда на территорию Польши;
  • адрес пребывания;
  • контактные данные (номер телефона или электронная почта, если есть);
  • номер PESEL.

Если заявление подает родитель, временный опекун или лицо, фактически осуществляющее опеку над ребенком, оно подается от имени ребенка.

Как подать заявление

  1. Обратитесь в организационное подразделение гмины по месту пребывания. Подробности можно найти в разделе «Куда подавать заявление».
  2. Получите заявление у сотрудника подразделения.
  3. Заполните его, указав все необходимые данные, и подпишите.

После обработки заявления помощь будет перечислена на банковский счет. В оправданных случаях средства можно получить в кассе учреждения или почтовым переводом.

Размер помощи

Единовременная материальная помощь составляет 300 злотых на человека.

Куда обращаться

Заявление следует подавать в организационное подразделение гмины по месту пребывания, определенному главой гмины (мэром или главой города):

  • в центр социальной помощи;
  • в центр социальных услуг (если центр социальной помощи был преобразован);
  • в другую организационную единицу, определенную гминой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша деньги Украина беженец

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]