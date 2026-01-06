  1. Відео
Українці в Польщі можуть отримати одноразову допомогу в 300 злотих – відеоінструкція, як подати на виплату

20:58, 6 січня 2026
Фінансова підтримка призначена на найневідкладніші витрати для громадян України, які прибули після 24 лютого 2022 року.
Громадяни України, які прибули до Польщі безпосередньо з України у зв’язку з бойовими діями, можуть отримати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 злотих. Гроші можна використати на покриття базових потреб, таких як харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплата житла. Про це повідомляє Gov.pl.

Хто має право на допомогу

Отримати виплату може будь-який громадянин або громадянка України, який/яка:

  • легально в’їхав/ла на територію Польщі безпосередньо з України після 24 лютого 2022 року;
  • заявляє про намір залишитися на території Польщі;
  • внесений/а до реєстру PESEL.

Необхідні дані для подання заяви

Для отримання допомоги потрібно надати такі відомості:

  • ім’я (імена) та прізвище;
  • дату народження;
  • громадянство та стать;
  • вид, серію та номер документа, за яким перетинався кордон;
  • дату в’їзду на територію Польщі;
  • адресу перебування;
  • контактні дані (номер телефону або електронна пошта, якщо є);
  • номер PESEL.

Якщо заяву подає батько, тимчасовий опікун або особа, яка фактично здійснює опіку над дитиною, вона подається від імені дитини.

Як подати заяву

  1. Зверніться до організаційного підрозділу ґміни за місцем перебування. Деталі можна знайти у розділі «Куди подавати заяву».
  2. Отримайте заяву у службовця підрозділу.
  3. Заповніть її, вказавши всі необхідні дані, та підпишіть.

Після обробки заяви допомога буде перерахована на банківський рахунок. У виправданих випадках кошти можна отримати в касі установи або поштовим переказом.

Розмір допомоги

Одноразова матеріальна допомога становить 300 злотих на особу.

Куди звертатися

Заяву слід подавати в організаційний підрозділ ґміни за місцем перебування, визначеним головою ґміни (мером або головою міста):

  • в осередок соціальної допомоги;
  • у центр соціальних послуг (якщо центр соціальної допомоги було перетворено);
  • в іншу організаційну одиницю, визначену ґміною.

