Верховный Суд разъяснил, когда внуков признают иждивенцами погибшего военнослужащего

Когда внуков могут признать иждивенцами погибшего военнослужащего и какие доказательства для этого обязательны — разъяснил Верховный Суд.

Верховный Суд разъяснил, когда внуков можно признать такими, которые находились на содержании деда, и какие доказательства для этого являются обязательными.

Детали дела

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу женщины, в интересах которой действовал адвокат, по делу об установлении факта нахождения малолетних детей на содержании.

С целью установления факта нахождения ее малолетних детей на содержании ее отца для реализации права на получение ими как лицами, находившимися на содержании погибшего, единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего заявитель просила установить факт нахождения детей на содержании деда. В обоснование заявления указывала, что является одинокой матерью и воспитывает двух сыновей, записи о рождении которых внесены в соответствии с ч. 1 ст. 135 СК Украины. Указывала, что получает государственную социальную помощь как одинокая малообеспеченная мать, однако существенную материальную помощь в содержании детей оказывал ее отец (дед детей), который, в частности, покупал продукты питания, лекарства для ее сына, являющегося лицом с инвалидностью. С началом военной агрессии рф против Украины ее отец был призван на военную службу в ряды ВСУ и, получив ранение во время выполнения боевого задания, умер в больнице.

Суд первой инстанции заявление удовлетворил, мотивируя тем, что исследованные судом письменные доказательства и показания свидетелей в их совокупности подтверждают факт нахождения малолетних детей на содержании погибшего деда. Помощь, предоставляемая дедом внукам, была постоянным и основным источником средств для существования, без учета получения заявительницей государственной социальной помощи на детей. Каких-либо данных, которые опровергали бы факт нахождения малолетних внуков на содержании деда, судом не установлено, других родственников, кроме заявительницы и ее детей, погибший не имел.

Апелляционный суд решение суда первой инстанции отменил, принял новое судебное решение об оставлении заявления без удовлетворения, руководствуясь тем, что факт общения с внуками, проведения с ними досуга, покупка продуктов питания и дарение подарков не являются доказательствами нахождения детей на содержании деда. Заявительница не предоставила надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение факта оказания дедом материальной помощи, которая была постоянным и основным источником средств для существования, ее малолетним детям.

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда, указав, что предоставленные заявительницей доказательства не являются бесспорным подтверждением факта оказания ее отцом материальной помощи ее малолетним детям, которая была постоянным и основным источником средств для существования.

Для установления факта нахождения на содержании погибшего военнослужащего с целью назначения единовременной денежной помощи в соответствии с Законом Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» необходимо подтвердить, что члены семьи находились на полном содержании умершего либо получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств для существования, даже если иждивенец имел другие источники дохода (заработок, пенсию, стипендию и т. п.).

Оказание эпизодической материальной помощи детям не является основанием для признания их такими, которые находились на содержании.

Постановление Верховного Суда по делу № 644/1574/23 (производство № 61-8629св25).

