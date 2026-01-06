Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Уманский горрайонный суд Черкасской области принял решение о том, что потребители коммунальных услуг не могут уклониться от оплаты даже при отсутствии письменного договора с поставщиком. Суд обязал жительницу Умани уплатить более 34 тысяч гривен задолженности за централизованное отопление, а также судебный сбор.

Претензии – на стороне поставщика

Рассмотрев в порядке упрощённого производства гражданское дело №705/5034/25, Уманский горрайонный суд Черкасской области удовлетворил иск коммунального предприятия «Уманьтеплокоммунэнерго» о взыскании задолженности за услуги по поставке тепловой энергии.

Свои требования истец обосновывал тем, что ответчица является потребителем услуг централизованного отопления, предоставляемых КП «Уманьтеплокоммунэнерго». В конце октября 2021 года истец на своём официальном веб-сайте опубликовал текст типового индивидуального договора о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии, который является публичным договором присоединения.

«За получение услуг по поставке тепловой энергии до 01.10.2022 начисления истцом осуществлялись на основании решения исполнительного комитета Уманского городского совета № 486 от 13.12.2018, которым установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию. С 01.10.2022 начисления за полученные услуги по поставке тепловой энергии осуществлялись на основании решения исполнительного комитета Уманского городского совета № 359 от 23.09.2022. Ответчица не заключила указанный договор, однако услугу централизованного отопления (услугу по поставке тепловой энергии) получала», – отмечается в материалах дела.

С учётом отсутствия договора между истцом и ответчицей учёт количества отпущенной тепловой энергии осуществлялся в соответствии с утверждёнными Правилами и объёмом услуги, потреблённой в доме, который определяется как объём тепловой энергии, потреблённой в доме по показаниям средств измерительной техники узла коммерческого учёта либо расчётным путём в соответствии с методикой распределения между потребителями объёмов коммунальных услуг, потреблённых в здании, утверждённой приказом Минрегиона от 22 ноября 2018 года № 315.

Суд установил, что начисления отражались в лицевом счёте, открытом для фиксации средств, поступающих за услуги по поставке тепловой энергии (централизованное отопление), с учётом периода предоставления услуг. Учитывая положения части 1 статьи 11 ГК Украины, отсутствие подписанного договора не освобождает ответчицу от оплаты предоставленных услуг. Ответчица надлежащим образом не оплачивала предоставленные ей услуги с октября 2021 года по март 2025 года, в связи с чем образовалась задолженность в размере более 34 тыс. грн.

Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу: исковые требования являются обоснованными и подлежат удовлетворению в соответствии с законодательством о жилищно-коммунальных услугах. Речь идёт о хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение условий проживания и пребывания лиц в жилых и нежилых помещениях на основании соответствующих договоров. В частности, правом потребителя является своевременное получение услуг надлежащего качества, а обязанностью – заключение договора о предоставлении жилищно-коммунальных услуг в порядке и случаях, определённых законом, а также оплата предоставленных жилищно-коммунальных услуг по ценам/тарифам, установленным в соответствии с законодательством.

«Обязанностью исполнителя является предоставление услуг своевременно и надлежащего качества в соответствии с законодательством и условиями договоров о их предоставлении, а также подготовка и заключение с потребителем договора о предоставлении жилищно-коммунальных услуг с определением ответственности за соблюдение условий его исполнения согласно типовому договору. При этом пункт 1 части 2 статьи 7 Закона предусматривает, что индивидуальный потребитель обязан заключить договор о предоставлении жилищно-коммунальных услуг в порядке и случаях, определённых законом», – подчеркнул суд.

Договора нет, но обязательство – есть

Ссылаясь на положения Жилищного кодекса Украины, суд констатировал: наниматель или собственник жилья обязан своевременно вносить плату за коммунальные услуги по утверждённым тарифам, при этом плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно. Кроме того, согласно действующему законодательству, потребитель осуществляет оплату за потреблённые жилищно-коммунальные услуги ежемесячно, если иной порядок и сроки не определены соответствующим договором. В то же время потребитель не освобождается от оплаты жилищно-коммунальных услуг, полученных им до заключения соответствующего договора.

Суд напомнил, что «29.10.2021 истец на своём официальном веб-сайте опубликовал текст типового индивидуального договора о предоставлении услуг по поставке тепловой энергии, который является публичным договором присоединения». Поскольку ответчица является потребителем услуг, предоставляемых коммунальным предприятием, именно она несёт ответственность за неоплату оказанных ей услуг по теплоснабжению.

«С 01.10.2022 учёт количества отпущенной тепловой энергии и начисления за предоставленные ответчику услуги по поставке тепловой энергии осуществлялись в соответствии с Договором/Правилами и утверждёнными тарифами. На ответчицу была возложена обязанность осуществлять оплату по договору ежемесячно не позднее последнего дня месяца, следующего за расчётным периодом, что является предельным сроком внесения платы за потреблённую услугу. За получение услуг по поставке тепловой энергии до 01.10.2022 начисления истцом осуществлялись на основании решения исполнительного комитета Уманского городского совета № 486 от 13.12.2018, которым установлены одноставочные тарифы на тепловую энергию», – отметил суд.

Также суд обратил внимание на то, что «с 01.10.2022 начисления за полученные услуги по поставке тепловой энергии осуществлялись на основании решения исполнительного комитета Уманского городского совета № 359 от 23.09.2022». Хотя ответчица не заключила указанный договор, услугу централизованного отопления (услугу по поставке тепловой энергии) она получала.

Указывая на положения части 1 статьи 11 ГК Украины, суд отметил: «Указанной нормой действующего законодательства предусмотрено, что гражданские права и обязанности возникают из действий лиц, предусмотренных актами гражданского законодательства, а также из действий лиц, не предусмотренных этими актами, но по аналогии порождающих гражданские права и обязанности».

Также суд сослался на статью 218 ГК Украины: сделка, для которой предусмотрена обязательная письменная форма, но которая не была соблюдена, считается недействительной лишь в том случае, если это прямо предусмотрено нормативно-правовыми актами. В отношении договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг оговорка о недействительности договора при несоблюдении письменной формы отсутствует.

По убеждению суда, «фактически услуги были предоставлены, а уклонение от заключения договора не является основанием для отказа от оплаты за потреблённую услугу теплоснабжения». Не имея доказательств ненадлежащего качества предоставленных услуг, ответчица «своевременно не вносила плату за полученные услуги, в связи с чем образовалась задолженность в размере 34619,25 грн».

По мнению суда, ответчица действовала вопреки требованиям действующего законодательства, «что способствовало накоплению долга и нарушало права и законные интересы истца». Учитывая указанные обстоятельства, Уманский горрайонный суд Черкасской области постановил: иск КП «Уманьтеплокоммунэнерго» – удовлетворить, а с ответчицы взыскать указанную задолженность и судебный сбор в размере 3028 грн.

Автор: Валентин Коваль

