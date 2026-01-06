Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Отсутствие существования доказательств на момент принятия решения судом первой инстанции исключает возможность принятия судом апелляционной инстанции дополнительных доказательств независимо от причин непредставления истцом таких доказательств.

На этом акцентировал внимание Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда, рассматривая 10 сентября 2025 года дело № 906/127/24.

КГС отметил, что допущение такой возможности судом апелляционной инстанции повлечет нарушение норм процессуального права, а также принципа правовой определенности, ключевым элементом которого является однозначность и предсказуемость правоприменения, а следовательно — системность и последовательность в деятельности соответствующих органов, прежде всего судов (постановление Верховного Суда от 27.08.2023 по делу № 552/7368/21).

Верховный Суд сформулировал устоявшийся правовой вывод о том, что единственный исключительный случай, когда возможно принятие судом, в том числе апелляционной инстанции, доказательств с нарушением установленного процессуальным законом порядка, — это наличие объективных обстоятельств, которые делали невозможным своевременное совершение такого процессуального действия по причинам, не зависящим от участника дела, бремя доказывания которых возлагается на этого участника. Аналогичный вывод изложен в постановлениях Верховного Суда от 18.11.2020 по делу № 910/11152/19, от 18.06.2020 по делу № 909/965/16, от 28.07.2020 по делу № 904/2104/19, от 03.09.2024 по делу № 903/753/22.

Следовательно, принимая доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции, апелляционный хозяйственный суд обязан мотивировать, в чем заключается исключительность случая непредставления указанных доказательств в суд первой инстанции в установленный срок, а также указать, какие именно доказательства невозможности их представления в суд первой инстанции по причинам, объективно не зависящим от лица, которое их представляет, были предоставлены суду апелляционной инстанции (постановление Верховного Суда от 18.11.2020 по делу № 910/11152/19).

С учетом этого суд апелляционной инстанции правомерно отказал в принятии к рассмотрению нового доказательства — заявления свидетеля.

Правовой анализ приведенных положений статей 86, 88, 89 ХПК свидетельствует о том, что вызов свидетеля не является обязательным для осуществления судом оценки показаний свидетелей, а также о том, что предпосылкой вызова свидетеля для допроса является противоречивость обстоятельств, изложенных свидетелем в заявлении, другим доказательствам либо наличие у суда сомнений относительно их содержания, достоверности или полноты (аналогичный вывод изложен в постановлениях Верховного Суда от 13.02.2019 по делу № 901/2027/13, от 26.05.2022 по делу № 908/2828/19).

Дело касается действий бывшего председателя правления АО «Житомиргаз», который занимал эту должность с 2008 года по август 2023 года. В мае 2023 года наблюдательный совет общества путем заочного голосования рассматривал вопрос о премировании председателя правления и членов правления. В протоколе заседания было зафиксировано, что за выплату премий проголосовали 2 члена совета, 1 воздержался, и решение было обозначено как «принятое».

Опираясь на этот протокол, председатель правления издал приказ, которым начислил премии себе и пяти членам правления на общую сумму 11 180 200 гривен.

Однако впоследствии выяснилось, что в соответствии с уставом и Положением о наблюдательном совете АО «Житомиргаз» решение в форме заочного голосования должно приниматься простым большинством голосов от общего состава совета, который насчитывал 5 человек. Таким образом, для принятия решения требовалось минимум 3 голоса «за», а не 2. В ноябре 2023 года один из членов наблюдательного совета, который воздержался, сообщил, что при голосовании допустил описку и на самом деле намеревался голосовать «за». Он направил обществу исправленный протокол. Однако на тот момент его полномочия как члена наблюдательного совета уже были прекращены.

АО «Житомиргаз» обратилось в суд с иском о взыскании с бывшего председателя правления 11,18 млн гривен убытков, утверждая, что тот издал приказ на основании юридически недействительного решения совета.

Хозяйственный суд Житомирской области и апелляционный суд удовлетворили иск.

Пересматривая дело, Верховный Суд напомнил, что согласно требованиям статьи 92 ГК лица, выступающие от имени юридического лица, обязаны действовать не только в пределах своих полномочий, но и добросовестно и разумно. С учетом положений указанной правовой нормы и доверительного характера отношений между хозяйственным обществом и его должностным лицом (в частности, директором или генеральным директором) противоправное поведение должностного лица может выражаться не только в неисполнении обязанностей, прямо установленных учредительными документами общества, либо превышении полномочий при совершении определенных действий от имени общества, но и в ненадлежащем и недобросовестном выполнении таких действий без соблюдения пределов нормального хозяйственного риска, с личной заинтересованностью либо при злоупотреблении своим усмотрением, принятии очевидно неосторожных или расточительных решений. Аналогичные выводы изложены в постановлении Большой Палаты Верховного Суда от 22.10.2019 по делу № 911/2129/17.

Содержание части 2 статьи 1166 ГК свидетельствует о том, что гражданское законодательство в деликтных обязательствах предусматривает презумпцию вины причинителя вреда, поэтому опровержение этой вины является процессуальной обязанностью причинителя вреда.

Верховный Суд в постановлении от 11.09.2024 по делу № 911/3853/23, принятом по аналогичным правоотношениям, указал, что исполнительный орган не отвечает за содержание решений наблюдательного совета и их правомерность, а лишь организует их исполнение. Негативные последствия, связанные с несоответствием решений наблюдательного совета требованиям закона и/или устава общества, в целом не должны возлагаться на исполнительный орган. Принятие исполнительным органом мер, направленных на исполнение таких решений, не может служить основанием для привлечения его к ответственности.

В то же время Верховный Суд отметил, что законодательство закрепляет обязанности органов юридического лица (должностных лиц) действовать в интересах юридического лица, добросовестно, разумно и не превышать своих полномочий, а также ответственность за их нарушение (фидуциарные обязанности).

Главной целью фидуциарных обязанностей является необходимость обеспечения экономического развития общества. Несоблюдение таких обязанностей может привести к причинению вреда предприятию и, как следствие, к обязанности его возместить.

Следовательно, при применении статьи 92 ГК необходимо оценивать не только формальное соблюдение должностным лицом всех положений законодательства, устава, решений общих собраний участников/акционеров и т. п. Даже если должностное лицо prima facie выполнило все требования законодательства и учредительных документов общества, его действия (бездействие) могут не быть добросовестными, разумными и совершенными в интересах общества.

Исходя из изложенного выше, Верховный Суд считает, что при наличии признаков очевидной противоправности решения, в частности отсутствия необходимого количества голосов для его принятия, исполнительный орган, реализуя свои фидуциарные обязанности и проявив надлежащую осмотрительность, должен по крайней мере проинформировать наблюдательный совет о возможных дефектах такого решения.

То есть Верховный Суд окончательно подтвердил, что руководитель компании, даже действуя на основании решения наблюдательного совета, не освобождается от собственной ответственности за очевидные нарушения процедуры. Решение подчеркивает важность фидуциарных обязанностей и принципа осмотрительности для должностных лиц, которые должны самостоятельно оценивать законность решений, которые они исполняют, особенно когда речь идет о значительных имущественных расходах.

Автор: Тарас Лученко

