Nestlе отзывает детское питание по всему миру из-за риска токсина

Швейцарская компания Nestlе объявила об отзыве отдельных партий детского питания с рынка по всему миру из-за опасений по поводу возможного содержания токсина, который может вызвать пищевое отравление. Об этом сообщает BBC.

В Nestlе заявили, что некоторые партии детских смесей SMA и продуктов для дальнейшего кормления не являются безопасными для потребления младенцами. По данным компании, эти продукты реализовывались в разных странах и потенциально могут содержать цереулид — токсин, который способен вызывать тошноту и рвоту.

В то же время в компании подчеркнули, что на данный момент не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболеваний, связанных с употреблением этих продуктов. Отзыв осуществляется из соображений чрезмерной осторожности.

«Безопасность и благополучие младенцев являются нашим абсолютным приоритетом. Мы искренне приносим извинения за любые беспокойства или неудобства, причиненные родителям, опекунам и клиентам», — отметили в Nestlе.

Компания подтвердила, что отзыв носит глобальный характер. Продукты, о которых идет речь, продавались, в частности, во Франции, Германии, Австрии, Дании, Италии и Швеции. При этом в Nestlе подчеркнули, что все остальные продукты и партии, которые не подпадают под отзыв, безопасны для потребления.

Также компания пообещала возместить средства клиентам и сообщила, что проблема была связана с ингредиентом, полученным от одного из поставщиков.

