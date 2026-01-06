  1. У світі

Nestlе відкликає дитяче харчування по всьому світу через ризик токсину

21:08, 6 січня 2026
Компанія заявила про можливу наявність цереуліду в окремих продуктах і розпочала глобальне відкликання з міркувань обережності.
Фото з відкритих джерел
Швейцарська компанія Nestlе оголосила про відкликання окремих партій дитячого харчування з ринку по всьому світу через побоювання щодо можливого вмісту токсину, який може спричинити харчове отруєння. Про це повідомляє BBC.

У Nestlе заявили, що деякі партії дитячих сумішей SMA та продуктів для подальшого годування не є безпечними для споживання немовлятами. За даними компанії, ці продукти реалізовувалися в різних країнах і потенційно можуть містити цереулід — токсин, який здатний викликати нудоту та блювоту.

Водночас у компанії наголосили, що наразі не зафіксовано жодних підтверджених випадків захворювань, пов’язаних із вживанням цих продуктів. Відкликання здійснюється з міркувань надмірної обережності.

«Безпека і благополуччя немовлят є нашим абсолютним пріоритетом. Ми щиро перепрошуємо за будь-які занепокоєння або незручності, спричинені батькам, опікунам та клієнтам», — зазначили в Nestlе.

Компанія підтвердила, що відкликання має глобальний характер. Продукти, про які йдеться, продавалися, зокрема, у Франції, Німеччині, Австрії, Данії, Італії та Швеції. При цьому в Nestlе підкреслили, що всі інші продукти та партії, які не підпадають під відкликання, є безпечними для споживання.

Також компанія пообіцяла відшкодувати кошти клієнтам і повідомила, що проблема була пов’язана з інгредієнтом, отриманим від одного з постачальників.

діти Швейцарія

Стрічка новин



