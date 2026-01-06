Nestlе відкликає дитяче харчування по всьому світу через ризик токсину
Швейцарська компанія Nestlе оголосила про відкликання окремих партій дитячого харчування з ринку по всьому світу через побоювання щодо можливого вмісту токсину, який може спричинити харчове отруєння. Про це повідомляє BBC.
У Nestlе заявили, що деякі партії дитячих сумішей SMA та продуктів для подальшого годування не є безпечними для споживання немовлятами. За даними компанії, ці продукти реалізовувалися в різних країнах і потенційно можуть містити цереулід — токсин, який здатний викликати нудоту та блювоту.
Водночас у компанії наголосили, що наразі не зафіксовано жодних підтверджених випадків захворювань, пов’язаних із вживанням цих продуктів. Відкликання здійснюється з міркувань надмірної обережності.
«Безпека і благополуччя немовлят є нашим абсолютним пріоритетом. Ми щиро перепрошуємо за будь-які занепокоєння або незручності, спричинені батькам, опікунам та клієнтам», — зазначили в Nestlе.
Компанія підтвердила, що відкликання має глобальний характер. Продукти, про які йдеться, продавалися, зокрема, у Франції, Німеччині, Австрії, Данії, Італії та Швеції. При цьому в Nestlе підкреслили, що всі інші продукти та партії, які не підпадають під відкликання, є безпечними для споживання.
Також компанія пообіцяла відшкодувати кошти клієнтам і повідомила, що проблема була пов’язана з інгредієнтом, отриманим від одного з постачальників.
