Суд призначив штраф чоловіку за побиття жінки з наслідками для здоров’я

23:56, 27 листопада 2025
Чоловіка з Полтавщини оштрафували за умисне побиття жінки, внаслідок якого потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму.
Карлівський районний суд Полтавської області виніс обвинувальний вирок у справі 46-річного чоловіка, якого визнали винним у навмисному нанесенні легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасне порушення здоров’я. Про це розповіли у суді. 

В ході розгляду справи було встановлено, що у вересні 2025 року між обвинуваченим та потерпілою виник конфлікт особистого характеру, під час якого чоловік наніс жінці кілька ударів долонею в область обличчя.

Внаслідок цього потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму у вигляді струсу головного мозку та синці, які судово-медичним експертом віднесено до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, підтвердив обставини події та висловив щире каяття. Потерпіла дала суду пояснення, які узгоджуються з позицією обвинувачення. З урахуванням того, що фактичні обставини ніким не оспорювалися, суд, керуючись чинним процесуальним законодавством, обмежився допитом сторін та дослідженням характеристик обвинуваченого.

Так, суд врахував, що чоловік раніше не судимий, працевлаштований, має позитивні характеристики, а також щиро розкаявся та сприяв розгляду справи. Обставин, що обтяжували б його покарання, не встановлено. З огляду на ступінь суспільної небезпечності діяння та особу обвинуваченого, суд дійшов висновку, що покарання у виді штрафу буде достатнім для його виправлення та попередження повторних правопорушень.

Як наслідок, суд визнав доведеним, що обвинувачений наніс умисне легке тілесне ушкодження потерпілій, що спричинило короткочасний розлад її здоров’я. Отже, дії обвинуваченого було кваліфіковано за ч. 2 ст. 125 КК України, визнано його винним у скоєнні цього кримінального проступку та засуджено до покарання у виді штрафу.

