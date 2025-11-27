Суд назначил штраф мужчине за избиение женщины с последствиями для здоровья

Мужчину с Полтавщины оштрафовали за умышленное избиение женщины, в результате которого потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму.

Карловский районный суд Полтавской области вынес обвинительный приговор в деле 46-летнего мужчины, которого признали виновным в умышленном нанесении лёгких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья. Об этом сообщили в суде.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что в сентябре 2025 года между обвиняемым и потерпевшей произошёл конфликт личного характера, в ходе которого мужчина нанёс женщине несколько ударов ладонью по лицу.

В результате потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга и синяки, которые судебно-медицинский эксперт отнёс к категории лёгких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, подтвердил обстоятельства происшествия и выразил искреннее раскаяние. Потерпевшая дала суду пояснения, которые совпадают с позицией обвинения. Учитывая, что фактические обстоятельства никем не оспаривались, суд, руководствуясь действующим процессуальным законодательством, ограничился допросом сторон и исследованием характеристик обвиняемого.

Суд учёл, что мужчина ранее не судим, трудоустроен, имеет положительные характеристики, а также искренне раскаялся и способствовал рассмотрению дела. Обстоятельств, отягчающих его наказание, не установлено. С учётом степени общественной опасности деяния и личности обвиняемого, суд пришёл к выводу, что наказание в виде штрафа будет достаточным для его исправления и предупреждения повторных правонарушений.

В результате суд признал доказанным, что обвиняемый нанёс умышленное лёгкое телесное повреждение потерпевшей, повлекшее кратковременное расстройство её здоровья. Соответственно, действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, его признали виновным в совершении этого уголовного проступка и приговорили к наказанию в виде штрафа.

