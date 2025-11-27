Стало відомо, в яких регіонах найгірша ситуація з електропостачанням

У кількох областях серйозні проблеми з електропостачанням через регулярні обстріли.

Фото: ДТЕК

У більшості областей України спостерігається складна ситуація з енергозабезпеченням. Найкритичніша — у прифронтових регіонах, в тому числі в Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко в ефірі телемарафону.

За його словами, саме перераховані регіони найбільше страждають від російських атак. Окупанти застосовують там не тільки ракети та ударні дрони, але й інші атакуючі засоби.

"І в тих умовах у яких працюють ремонтні бригади у цих областях - умови роботи найтяжчі, бо безпекова ситуація там найгірша", - резюмував він.

