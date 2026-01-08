  1. В Україні

Кабмін виклав у новій редакції Положення про Єдиний реєстр обʼєктів державної власності

09:06, 8 січня 2026
Передбачено перехід на формування адресно-довідкової частини Реєстру відомостями про юридичні особи на базі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.
Кабінет Міністрів виклав у новій редакції Положення про Єдиний реєстр обʼєктів державної власності. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Положення визначає порядок функціонування та використання Реєстру, процедуру та вимоги щодо формування та ведення Реєстру, механізм взаємодії між учасниками формування Реєстру, у тому числі шляхом електронної інформаційної взаємодії, на єдиних методологічних засадах, з урахуванням цифровізації та спрощення процедур шляхом запровадження нових форм та інструментів для прийняття ефективних управлінських рішень в системі управління та розпорядження державним майном.

Положенням передбачено функціональні можливості Реєстру, які забезпечать, зокрема:

- запровадження нових підходів до процесів збору інформації про обʼєкти державної власності через електронні кабінети створювачів Реєстру;

- проведення моніторингу структурних змін у державному секторі;

- реалізацію управлінських рішень, відкритість та прозорість інформування у державному секторі; прискорення надання адміністративної послуги, зокрема, для проведення за спрощеною процедурою державної реєстрації права державної власності на майно, яке на сьогодні не зареєстровано в уставленому законодавством порядку.

Передбачено перехід на формування адресно-довідкової частини Реєстру відомостями про юридичні особи (балансоутримувачів державного майна) на базі даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань через впровадження електронної інформаційної взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами тощо.

Визнано такими, що втратять чинність, постанови КМУ від 29.10.2003 N 1679 «Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави», від 30.11.2005 N 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації обʼєктів державної власності» та від 09.11.2011 N 1145 «Про проведення інвентаризації обʼєктів державної власності».

Тарас Мельничук додав, що зазначені зміни наберуть чинності з 01.07.2027.

Кабінет Міністрів України

Стрічка новин

Блоги
Публікації
