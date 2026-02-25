Відображення у декларації з ПДВ операцій з розрахунково-касового обслуговування — головні особливості

Платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів та послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об’єктами оподаткування та звільнені від оподаткування.

Фото: oblikbudget.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Державної податкової служби України у Закарпатській області роз’яснило питання відображення у декларації з ПДВ операцій з розрахунково-касового обслуговування.

У відомстві підкреслили, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції, зокрема, з надання послуг з розрахунково-касового обслуговування. Перелік послуг з виконання платіжних операцій, розрахунково-касового обслуговування визначається Національним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Платники податку зобов’язані вести окремий облік операцій з постачання та придбання товарів / послуг, які підлягають оподаткуванню, а також які не є об’єктами оподаткування та звільнені від оподаткування згідно з розд. V ПКУ.

Форма податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) та порядок її заповнення і подання затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі – Порядок № 21).

До розділу II «Податковий кредит» (рядки 10, 11 та 13 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з ПДВ (рядки 10.1, 10.2 та 10.3) або без ПДВ (рядок 10.4) товарів / послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1, 11.2, 11.3 та 11.4), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядки 13.1 та 13.2).

Враховуючи вищезазначене, обсяги придбання платником ПДВ товарів / послуг на митній території України без ПДВ, у тому числі послуг з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до п.п. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ, підлягають відображенню в рядку 10.4 декларації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.