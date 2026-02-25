  1. В Украине

Отражение в декларации по НДС операций по расчетно-кассовому обслуживанию — основные особенности

07:00, 25 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Плательщики налога обязаны вести отдельный учет операций по поставке и приобретению товаров и услуг, которые подлежат налогообложению, а также которые не являются объектами налогообложения и освобождены от налогообложения.
Отражение в декларации по НДС операций по расчетно-кассовому обслуживанию — основные особенности
Фото: oblikbudget.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области разъяснило вопрос отражения в декларации по НДС операций по расчетно-кассовому обслуживанию.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве подчеркнули, что не являются объектом обложения НДС операции, в частности, по предоставлению услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Перечень услуг по выполнению платежных операций, расчетно-кассового обслуживания определяется Национальным банком Украины по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

Плательщики налога обязаны вести отдельный учет операций по поставке и приобретению товаров / услуг, которые подлежат налогообложению, а также которые не являются объектами налогообложения и освобождены от налогообложения согласно разд. V НКУ.

Форма налоговой декларации по НДС (далее — декларация) и порядок ее заполнения и представления утверждены приказом Министерства финансов Украины от 28.01.2016 № 21 (далее — Порядок № 21).

В раздел II «Налоговый кредит» (строки 10, 11 и 13 декларации) включаются объемы приобретения (изготовления, строительства, сооружения, создания) с НДС (строки 10.1, 10.2 и 10.3) или без НДС (строка 10.4) товаров / услуг, необоротных активов на таможенной территории Украины, ввезенных на таможенную территорию Украины товаров, необоротных активов (строки 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4), полученных на таможенной территории Украины от нерезидента услуг (строки 13.1 и 13.2).

Учитывая вышеизложенное, объемы приобретения плательщиком НДС товаров / услуг на таможенной территории Украины без НДС, в том числе услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, которые в соответствии с п.п. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 НКУ не являются объектом обложения НДС, подлежат отражению в строке 10.4 декларации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НДС нотариус

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
240 запросов в реестр, 11 млн гонорара и поездки в Крым: новые спецзаседания ВККС и ОМЭ

Пятый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Le Monde: От Бучи до Специального трибунала – Руслан Кравченко о фиксации военных преступлений агрессора

Украина делает ставку на преступление агрессии, которое доказать легче, чем личную причастность диктатора к каждому военному преступлению.

Комитет рекомендовал Раде принять новый закон о публичных закупках, в котором ранее находили коррупционные нормы

Евроинтеграционный законопроект о публичных закупках получил поддержку профильного комитета, но уже стал предметом критики.

Высший совет правосудия единогласно продлил командирование трех судей и направил еще одного на год

Высший совет правосудия единогласно принял решения о командировании судей и продлении сроков их командирования.

ВСП отказал Елене Музыке в назначении судьей из-за нарушений в декларировании и поездок в РФ

Елене Музыке отказали в назначении судьей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]