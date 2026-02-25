Отражение в декларации по НДС операций по расчетно-кассовому обслуживанию — основные особенности

Плательщики налога обязаны вести отдельный учет операций по поставке и приобретению товаров и услуг, которые подлежат налогообложению, а также которые не являются объектами налогообложения и освобождены от налогообложения.

Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Закарпатской области разъяснило вопрос отражения в декларации по НДС операций по расчетно-кассовому обслуживанию.

В ведомстве подчеркнули, что не являются объектом обложения НДС операции, в частности, по предоставлению услуг по расчетно-кассовому обслуживанию. Перечень услуг по выполнению платежных операций, расчетно-кассового обслуживания определяется Национальным банком Украины по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику.

Плательщики налога обязаны вести отдельный учет операций по поставке и приобретению товаров / услуг, которые подлежат налогообложению, а также которые не являются объектами налогообложения и освобождены от налогообложения согласно разд. V НКУ.

Форма налоговой декларации по НДС (далее — декларация) и порядок ее заполнения и представления утверждены приказом Министерства финансов Украины от 28.01.2016 № 21 (далее — Порядок № 21).

В раздел II «Налоговый кредит» (строки 10, 11 и 13 декларации) включаются объемы приобретения (изготовления, строительства, сооружения, создания) с НДС (строки 10.1, 10.2 и 10.3) или без НДС (строка 10.4) товаров / услуг, необоротных активов на таможенной территории Украины, ввезенных на таможенную территорию Украины товаров, необоротных активов (строки 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4), полученных на таможенной территории Украины от нерезидента услуг (строки 13.1 и 13.2).

Учитывая вышеизложенное, объемы приобретения плательщиком НДС товаров / услуг на таможенной территории Украины без НДС, в том числе услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, которые в соответствии с п.п. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 НКУ не являются объектом обложения НДС, подлежат отражению в строке 10.4 декларации.

