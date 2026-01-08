  1. В Украине

Кабмин изложил в новой редакции Положение о Едином реестре объектов государственной собственности

09:06, 8 января 2026
Предусмотрен переход к формированию адресно-справочной части Реестра сведениями о юридических лицах на базе данных Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей.
Кабинет Министров изложил в новой редакции Положение о Едином реестре объектов государственной собственности. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Положение определяет порядок функционирования и использования Реестра, процедуру и требования к формированию и ведению Реестра, механизм взаимодействия между участниками формирования Реестра, в том числе путем электронной информационной взаимосвязи, на единых методологических основах, с учетом цифровизации и упрощения процедур путем внедрения новых форм и инструментов для принятия эффективных управленческих решений в системе управления и распоряжения государственным имуществом.

Положением предусмотрены функциональные возможности Реестра, которые обеспечат, в частности:

  • внедрение новых подходов к процессам сбора информации об объектах государственной собственности через электронные кабинеты создателей Реестра;
  • проведение мониторинга структурных изменений в государственном секторе;
  • реализацию управленческих решений, открытость и прозрачность информирования в государственном секторе; ускорение предоставления административной услуги, в частности, для проведения по упрощенной процедуре государственной регистрации права государственной собственности на имущество, которое на сегодняшний день не зарегистрировано в установленном законодательством порядке.

Предусмотрен переход к формированию адресно-справочной части Реестра сведениями о юридических лицах (балансодержателях государственного имущества) на базе данных Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований путем внедрения электронной информационной взаимосвязи между государственными электронными информационными ресурсами и т. д.

Признаны утратившими силу постановления КМУ от 29.10.2003 № 1679 «О формировании и ведении Реестра корпоративных прав государства», от 30.11.2005 № 1121 «Об утверждении Методики проведения инвентаризации объектов государственной собственности» и от 09.11.2011 № 1145 «О проведении инвентаризации объектов государственной собственности».

Тарас Мельничук добавил, что указанные изменения вступят в силу с 01.07.2027.

