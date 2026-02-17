Судді КСУ взяли участь в онлайн-лекції щодо ролі Конституційного Трибуналу Польщі в системі захисту прав людини, відео

Участь в онлайн-лекції взяли судді КСУ Віктор Городовенко, Олег Первомайський та Галина Юровська.

Конституційний Суд України співпрацює з європейськими партнерами щодо впровадження практик у сфері захисту прав людини та наближення законодавства до стандартів ЄС. У межах цієї співпраці аналізуються моделі організації конституційного правосуддя та інституційні виклики, з якими стикаються інші держави.

У межах такого професійного обміну 12 лютого відбулася онлайн-лекція на тему „Конституційний Суд Польщі в системі захисту прав людини – від ідеї до реальності“. Участь у заході взяли судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко, Олег Первомайський, Галина Юровська, працівники Суду, судді, адвокати, прокурори, науковці, викладачі, студенти, аспіранти закладів вищої освіти та вихованці Малої академії наук. Про це повідомили у КСУ.

Основною доповідачкою виступила суддя Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від Польщі, докторка права, експертка в галузях верховенства права, кримінального права, міжнародного гуманітарного права та прав людини Анна Адамська-Галлант.

Промовиця окреслила історичні етапи створення і розвитку Конституційного Трибуналу Республіки Польща. Зокрема, вона зазначила, що в польській правовій системі функції конституційного контролю покладені саме на цей орган. Попри те, що рішення про створення було ухвалене ще у 1982 році, нормативне регулювання його діяльності було остаточно сформоване лише у 1985 році. Конституційна реформа 1997 року значно посилила інституційну спроможність Конституційного Трибуналу Республіки Польща.

Доповідачка поінформувала про організаційну структуру Конституційного Трибуналу Республіки Польща, особливості призначення та звільнення судді, вимоги до кандидатів на посаду судді та гарантії їхньої незалежності. Також було окреслено повноваження органу конституційної юрисдикції та наведено приклади його судової практики.

Анна Адамська-Галлант підкреслила, що до 2015 року Конституційний Трибунал Республіки Польща був шанованою інституцією серед суддів, науковців, політичної еліти і всього суспільства. Вона відзначила беззаперечну повагу до рішень Конституційного Трибуналу Республіки Польща, які цитували в наукових працях, фахово обговорювали в університетах та активно використовували в парламентських дебатах. Це безпосередньо сприяло формуванню високої культури конституціоналізму у країні.

Окрему увагу промовиця приділила подіям від 2015 року, коли Сейм ухвалив новий Закон про Конституційний Трибунал Республіки Польща. Доповідачка закцентувала на викликах, пов’язаних із конституційною кризою, що триває з того часу.

Питання незалежності Конституційного Трибуналу Республіки Польща стало ключовим у дискусіях між Польщею та Європейським Союзом у контексті захисту верховенства права як одного з основних принципів демократичного суспільства.

