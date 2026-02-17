  1. Видео
  2. / Суд инфо

Судьи КСУ приняли участие в онлайн-лекции по роли Конституционного Трибунала Польши в системе защиты прав человека, видео

14:01, 17 февраля 2026
Участие в онлайн-лекции приняли судьи КСУ Виктор Городовенко, Олег Первомайский и Галина Юровская.
Фото: КСУ
Конституционный Суд Украины сотрудничает с европейскими партнёрами по внедрению практик в сфере защиты прав человека и приближению законодательства к стандартам ЕС. В рамках этого сотрудничества анализируются модели организации конституционного правосудия и институциональные вызовы, с которыми сталкиваются другие государства.

В рамках такого профессионального обмена 12 февраля состоялась онлайн-лекция на тему «Конституционный Суд Польши в системе защиты прав человека — от идеи к реальности». Участие в мероприятии приняли судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Олег Первомайский, Галина Юровская, сотрудники Суда, судьи, адвокаты, прокуроры, учёные, преподаватели, студенты, аспиранты учреждений высшего образования и воспитанники Малой академии наук. Об этом сообщили в КСУ.

Основной докладчицей выступила судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Польши, доктор права, эксперт в областях верховенства права, уголовного права, международного гуманитарного права и прав человека Анна Адамска-Галлант.

Докладчица очертила исторические этапы создания и развития Конституционного Трибунала Республики Польша. В частности, она отметила, что в польской правовой системе функции конституционного контроля возложены именно на этот орган. Несмотря на то, что решение о создании было принято ещё в 1982 году, нормативное регулирование его деятельности было окончательно сформировано лишь в 1985 году. Конституционная реформа 1997 года значительно усилила институциональную способность Конституционного Трибунала Республики Польша.

Докладчица проинформировала об организационной структуре Конституционного Трибунала Республики Польша, особенностях назначения и освобождения судьи, требованиях к кандидатам на должность судьи и гарантиях их независимости. Также были очерчены полномочия органа конституционной юрисдикции и приведены примеры его судебной практики.

Анна Адамска-Галлант подчеркнула, что до 2015 года Конституционный Трибунал Республики Польша был уважаемой институцией среди судей, учёных, политической элиты и всего общества. Она отметила безусловное уважение к решениям Конституционного Трибунала Республики Польша, которые цитировались в научных трудах, профессионально обсуждались в университетах и активно использовались в парламентских дебатах. Это непосредственно способствовало формированию высокой культуры конституционализма в стране.

Отдельное внимание докладчица уделила событиям с 2015 года, когда Сейм принял новый Закон о Конституционном Трибунале Республики Польша. Докладчица акцентировала внимание на вызовах, связанных с конституционным кризисом, который продолжается с того времени.

Вопрос независимости Конституционного Трибунала Республики Польша стал ключевым в дискуссиях между Польшей и Европейским Союзом в контексте защиты верховенства права как одного из основных принципов демократического общества.

суд КСУ Польша Украина

