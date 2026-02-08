У Мілані відбувся протест проти високої вартості житла та Олімпіади: поліція застосувала водомети — відео

  1. Відео
09:06, 8 лютого 2026
Деякі групи активістів також вважають Олімпіаду марнотратством державних коштів і ресурсів, вказуючи на інфраструктурні проєкти, які завдали шкоди довкіллю в гірських громадах.
Фото: reuters.com
У Мілані близько 10 тисяч людей вийшли на вулиці з протестом проти високої вартості житла та через екологічні проблеми у перший повний день зимових Олімпійських ігор Milano Cortina, пише агентство Reuters.

Група з близько 100 протестувальників, які відділилася від основної групи, кидала петарди, димові шашки і пляшки в поліцію після того, як відійшла від основної маси демонстрантів.

Зазначається, що поліція зі щитами застосувала водомети, намагаючись розігнати групу. Деякі демонстранти були одягнені в капюшони й шарфи, щоб закрити обличчя. Згодом порядок було відновлено.

За даними поліції, під час сутичок було затримано шістьох осіб.

Протест організували профспілки, організації із захисту житлових прав та активісти соціальних центрів. Акція мала на меті привернути увагу до того, що активісти називають дедалі більш нежиттєздатною моделлю розвитку міста, яка характеризується стрімким зростанням орендної плати та поглибленням нерівності.

Безпеку у Мілані на час Ігор було посилено.

Деякі групи активістів також вважають Олімпіаду марнотратством державних коштів і ресурсів, вказуючи на інфраструктурні проєкти, які, за їхніми словами, завдали шкоди довкіллю в гірських громадах.

«Я тут, бо ці Олімпійські ігри є нежиттєздатними — економічно, соціально й екологічно», — заявив 71-річний Стефано Нутіні. За його словами, олімпійська інфраструктура стала важким тягарем для гірських містечок, які приймають змагання у першому настільки розпорошеному форматі зимових Ігор.

Міжнародний олімпійський комітет натомість заявляє, що Ігри здебільшого використовують уже наявні об’єкти, що робить їх більш сталими.

На чолі колони близько 50 учасників несли стилізовані картонні дерева — символ модрин, які, за словами активістів, були зрубані для будівництва нової бобслейної траси в Кортіна-д’Ампеццо.

«Сторічні дерева, пережили дві війни… принесені в жертву заради 90 секунд змагань на бобслейній трасі вартістю 124 мільйони євро», — йшлося на одному з плакатів.

Раніше Уряд Італії дозволив поліції затримувати демонстрантів ще до початку масових заворушень.

Фото: reuters.com

Італія

