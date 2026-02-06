Уряд Італії дозволив поліції затримувати демонстрантів ще до початку масових заворушень

В Італії дозволили превентивні затримання після заворушень у Турині.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Уряд Італії на чолі з прем’єр-міністеркою Джорджа Мелоні ухвалив наказ про громадський порядок, який розширює повноваження поліції щодо тимчасового затримання осіб, підозрюваних в організації масових заворушень. Про це повідомляє Reuters.

Документ підготували після сутичок під час мітингу в Турині минулими вихідними. За даними МВС, унаслідок заворушень постраждали понад 100 поліцейських, майже 30 протестувальників були заарештовані. Під час акцій демонстранти кидали в правоохоронців каміння, пляшки та феєрверки, одного з офіцерів, зафіксовано на відео, били палицями й молотком.

Згідно з наказом, який набуде чинності найближчими днями, поліція зможе превентивно затримувати підозрюваних до 12 годин — ще до початку акцій протесту, щоб не допустити ескалації безладів.

Рішення ухвалене напередодні відкриття зимових Олімпійських ігор Мілан–Кортіна 2026, які триватимуть з 6 по 22 лютого. Влада заявила про посилення заходів безпеки та підготовку до можливих протестів, зокрема через присутність американських офіцерів безпеки.

«Схваленими сьогодні заходами ми посилюємо інструменти для запобігання та боротьби з масовою злочинністю», — написала Мелоні у соцмережі X.

Окрім превентивних затримань, указ передбачає:

посилення боротьби з кишеньковими крадіжками та молодіжними бандами;

заборону продажу ножів неповнолітнім;

розширені гарантії самооборони для поліцейських і цивільних осіб.

Опозиція різко розкритикувала нові норми та назвала указ репресивним, заявивши, що превентивні арешти є «серйозним порушенням конституційного права на демонстрації».

Водночас міністр внутрішніх справ Маттео Піантедозі відкинув критику, наголосивши, що подібні механізми вже діють в інших країнах Європи.

