  1. В мире

Правительство Италии разрешило полиции задерживать демонстрантов еще до начала массовых беспорядков

15:23, 6 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Италии разрешили превентивные задержания после беспорядков в Турине.
Правительство Италии разрешило полиции задерживать демонстрантов еще до начала массовых беспорядков
Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджей Мелони приняло приказ о общественном порядке, который расширяет полномочия полиции по временному задержанию лиц, подозреваемых в организации массовых беспорядков. Об этом сообщает Reuters.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ был подготовлен после столкновений во время митинга в Турине в минувшие выходные. По данным МВД, в результате беспорядков пострадали более 100 полицейских, почти 30 протестующих были арестованы. Во время акций демонстранты бросали в правоохранителей камни, бутылки и фейерверки, одного из офицеров, как зафиксировано на видео, били палками и молотком.

Согласно приказу, который вступит в силу в ближайшие дни, полиция сможет превентивно задерживать подозреваемых до 12 часов — еще до начала акций протеста, чтобы не допустить эскалации беспорядков.

Решение принято накануне открытия зимних Олимпийских игр Милан–Кортина 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля. Власти заявили об усилении мер безопасности и подготовке к возможным протестам, в том числе из-за присутствия американских офицеров безопасности.

«Одобренными сегодня мерами мы усиливаем инструменты для предотвращения и борьбы с массовой преступностью», — написала Мелони в социальной сети X.

Помимо превентивных задержаний, указ предусматривает:

  • усиление борьбы с карманными кражами и молодежными бандами;
  • запрет продажи ножей несовершеннолетним;
  • расширенные гарантии самообороны для полицейских и гражданских лиц.

Оппозиция резко раскритиковала новые нормы и назвала указ репрессивным, заявив, что превентивные аресты являются «серьезным нарушением конституционного права на демонстрации».

В то же время министр внутренних дел Маттео Пиантедози отверг критику, подчеркнув, что подобные механизмы уже действуют в других странах Европы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Италия задержание

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает отменить уголовную ответственность за «злостное неповиновение» в колониях

Разработанный Минюстом законопроект направлен на отказ от карательных практик и приведение законодательства в соответствие со стандартами Совета Европы.

Внос нерезидента в дополнительный капитал ТОВ в виде оборудования: налоговые последствия и подход ДНС

Взнос в дополнительный капитал становится зоной повышенного налогового внимания: налоговая служба назвала критерии налогообложения.

ЕИБ выделяет Украине €52 млн на систему 112: Зеленский внес законопроект

Украина ратифицирует финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком по внедрению системы экстренной помощи по номеру 112.

Комитет по вопросам цифровой трансформации рассмотрит законопроект о добропорядочности в Нацполиции

Законопроект декларирует добропорядочность как принцип службы в полиции, однако эксперты указывают на правовые коллизии и риски для действующих полицейских.

Дилемма для фермера: Верховный Суд о границах гражданского и хозяйственного судопроизводства

Суд определил юрисдикцию в спорах о возмещении ущерба юридическими лицами.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]