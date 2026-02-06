Правительство Италии разрешило полиции задерживать демонстрантов еще до начала массовых беспорядков

В Италии разрешили превентивные задержания после беспорядков в Турине.

Правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджей Мелони приняло приказ о общественном порядке, который расширяет полномочия полиции по временному задержанию лиц, подозреваемых в организации массовых беспорядков. Об этом сообщает Reuters.

Документ был подготовлен после столкновений во время митинга в Турине в минувшие выходные. По данным МВД, в результате беспорядков пострадали более 100 полицейских, почти 30 протестующих были арестованы. Во время акций демонстранты бросали в правоохранителей камни, бутылки и фейерверки, одного из офицеров, как зафиксировано на видео, били палками и молотком.

Согласно приказу, который вступит в силу в ближайшие дни, полиция сможет превентивно задерживать подозреваемых до 12 часов — еще до начала акций протеста, чтобы не допустить эскалации беспорядков.

Решение принято накануне открытия зимних Олимпийских игр Милан–Кортина 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля. Власти заявили об усилении мер безопасности и подготовке к возможным протестам, в том числе из-за присутствия американских офицеров безопасности.

«Одобренными сегодня мерами мы усиливаем инструменты для предотвращения и борьбы с массовой преступностью», — написала Мелони в социальной сети X.

Помимо превентивных задержаний, указ предусматривает:

усиление борьбы с карманными кражами и молодежными бандами;

запрет продажи ножей несовершеннолетним;

расширенные гарантии самообороны для полицейских и гражданских лиц.

Оппозиция резко раскритиковала новые нормы и назвала указ репрессивным, заявив, что превентивные аресты являются «серьезным нарушением конституционного права на демонстрации».

В то же время министр внутренних дел Маттео Пиантедози отверг критику, подчеркнув, что подобные механизмы уже действуют в других странах Европы.

