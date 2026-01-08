У Чернівцях судитимуть виробника «сувенірного» алкоголю

Детективи БЕБ викрили незаконне виробництво сурогатного алкоголю з «сувенірними» акцизними марками.

Фото: БЕБ

У Чернівецькій області передали до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя, який організував незаконне виготовлення та продаж фальсифікованих алкогольних напоїв.

За даними БЕБ, обвинувачений налагодив повний цикл придбання, зберігання та виробництва сурогатного алкоголю з метою його подальшого збуту. Розлив здійснювався в антисанітарних умовах у повторно використані пляшки, які надалі реалізовувалися як звичайна склотара.

Контрафактну продукцію маркували підробленими етикетками та так званими «сувенірними» акцизними марками з написом «Марка акційного дарунку. Сувенір». Реалізація фальсифікованого алкоголю відбувалася на Калинівському ринку та в інших торговельних точках Чернівців.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 1,6 тис. літрів етилового спирту, близько 1,1 тис. літрів готової алкогольної продукції, обладнання для розливу, пакувальні матеріали та чорнову бухгалтерію. Орієнтовна вартість вилученого перевищує 1 млн грн.

Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 1 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів. Санкція статей передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції й обладнання.

