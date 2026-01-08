В Черновцах будут судить производителя «сувенирного» алкоголя

Детективы БЭБ раскрыли незаконное производство суррогатного алкоголя с «сувенирными» акцизными марками.

Фото: БЕБ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновицкой области передали в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который организовал незаконное изготовление и продажу фальсифицированных алкогольных напитков.

По данным БЭБ, обвиняемый наладил полный цикл приобретения, хранения и производства суррогатного алкоголя с целью его дальнейшего сбыта. Разлив осуществлялся в антисанитарных условиях в повторно использованные бутылки, которые в дальнейшем реализовывались как обычная стеклотара.

Контрафактную продукцию маркировали поддельными этикетками и так называемыми «сувенирными» акцизными марками с надписью «Марка акционного подарка. Сувенир». Реализация фальсифицированного алкоголя происходила на Калиновском рынке и в других торговых точках Черновцов.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли более 1,6 тыс. литров этилового спирта, около 1,1 тыс. литров готовой алкогольной продукции, оборудование для розлива, упаковочные материалы и черновую бухгалтерию. Ориентировочная стоимость изъятого превышает 1 млн грн.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины — незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров. Санкция статей предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленной продукции и оборудования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.