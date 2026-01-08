  1. В Украине

В Черновцах будут судить производителя «сувенирного» алкоголя

07:36, 8 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Детективы БЭБ раскрыли незаконное производство суррогатного алкоголя с «сувенирными» акцизными марками.
В Черновцах будут судить производителя «сувенирного» алкоголя
Фото: БЕБ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновицкой области передали в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который организовал незаконное изготовление и продажу фальсифицированных алкогольных напитков.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным БЭБ, обвиняемый наладил полный цикл приобретения, хранения и производства суррогатного алкоголя с целью его дальнейшего сбыта. Разлив осуществлялся в антисанитарных условиях в повторно использованные бутылки, которые в дальнейшем реализовывались как обычная стеклотара.

Контрафактную продукцию маркировали поддельными этикетками и так называемыми «сувенирными» акцизными марками с надписью «Марка акционного подарка. Сувенир». Реализация фальсифицированного алкоголя происходила на Калиновском рынке и в других торговых точках Черновцов.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли более 1,6 тыс. литров этилового спирта, около 1,1 тыс. литров готовой алкогольной продукции, оборудование для розлива, упаковочные материалы и черновую бухгалтерию. Ориентировочная стоимость изъятого превышает 1 млн грн.

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины — незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров. Санкция статей предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленной продукции и оборудования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Черновцы бюро экономической безопасности

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]