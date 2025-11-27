  1. В Украине

Стало известно, в каких регионах самая плохая ситуация с электроснабжением

23:31, 27 ноября 2025
В нескольких областях серьезные проблемы с электроснабжением из-за регулярных обстрелов.
Стало известно, в каких регионах самая плохая ситуация с электроснабжением
В большинстве областей Украины наблюдается сложная ситуация с энергообеспечением. Самая критическая – в прифронтовых регионах, в том числе в Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области. Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона.

По его словам, именно перечисленные регионы больше всего страдают от российских атак. Оккупанты применяют там не только ракеты и ударные дроны, но и другие атакующие средства.

"И в тех условиях, в которых работают ремонтные бригады в этих областях, - условия работы самые тяжелые, потому что ситуация с безопасностью там самая плохая", - резюмировал он.

Напомним, мы писали, почему одни регионы отключают от электроэнергии чаще, чем другие.

