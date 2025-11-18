В ДТЭК объяснили, почему одни регионы отключают от электроэнергии чаще, чем другие

Украинцам разъяснили вопрос относительно графиков отключения света в областях.

Фото: freepik.com

В ДТЭК Киевские электрические сети объяснили, почему одни регионы отключают от электроэнергии чаще, чем другие. В компании подчеркнули, что на самом деле причина — техническая и очень простая.

«По информации Укренерго, свет отключают не только в пострадавших областях, но и в тех, через которые проходит транзит электроэнергии. Чтобы передать энергию в регионы, где после атак самый большой дефицит, магистральные линии работают на пределе. И чтобы они не перегрузились, часть потребления уменьшают именно в проходных регионах.

В областях, которые не пострадали и не являются транзитными, отключений меньше», — добавили в ДТЭК.

Ранее в Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 18 ноября.

Добавим, глава НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что улучшение ситуации в энергосистеме Украины ожидается в течение нескольких недель.

Также «Судебно-юридическая газета» публиковала юридические аспекты и практические советы относительно работы интернета во время отключений электроэнергии.

