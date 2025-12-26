  1. Публикации
Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

10:24, 26 декабря 2025
Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.
Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения
Минэкономики обнародовало проект Постановления Кабмина, которым предлагается перенести обязанность установки платежных терминалов для ФЛП первой группы и мелких торговцев до завершения военного положения.

Согласно действующей редакции пп. 4 пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 29 июля 2022 г. № 894 «Об установлении сроков, до наступления которых торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (предоставленные услуги)» с 1 января 2026 г.

  • торговцы — физические лица — предприниматели — плательщики единого налога первой группы, торговцы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную (выносную) торговлю, продажу собственноручно выращенной или откормленной продукции
  • должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов (в том числе с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств) за проданные ими товары (предоставленные услуги), включая товары (услуги), реализация (предоставление) которых осуществляется дистанционно.

Минэкономики предлагает ввести эту обязанность через три месяца со дня прекращения или отмены военного положения.

Речь идет не об отмене обязанности установки платежных терминалов, а лишь о временной отсрочке. Закон «О платежных услугах» остается действующим, а внедрение безналичных расчетов лишь привязывается к завершению военного положения.

Правительству пришлось признать, что в условиях военного положения малый бизнес оказался на грани выживания.

Плательщики первой группы единого налога — это мелкие предприниматели с минимальными объемами деятельности, ограниченным перечнем разрешенных видов хозяйственной деятельности и без права найма работников. Внедрение для них обязательных платежных терминалов создаст дополнительную финансовую нагрузку, не обеспечивая при этом заметного эффекта для детенизации экономики, поскольку такие плательщики не являются источником рисков в части налоговых злоупотреблений.

Продавцы собственноручно выращенной/откормленной продукции, выездной и выносной торговли часто работают сезонно с небольшим и нерегулярным наличным оборотом, и обязательная установка платежного терминала для них является финансовым бременем.

В Министерстве подсчитали прогнозируемые расходы одного субъекта хозяйствования (на которого будет распространяться действие подпункта 4 пункта 1 Постановления № 894) в первый год внедрения регулирования:
 — при установке платежного POS-терминала (с комиссией за эквайринг 1,3 % согласно информации ПриватБанка*) — 11 040 грн.

Эти расходы включают:

  •  плата за подключение отсутствует;
  •  обслуживание терминала — 400 грн. × 12 мес. = 4 800 грн.;
  •  комиссия за эквайринг: 40 тыс. грн.** × 1,3 % × 12 мес. = 6 240 грн.

Расходы одного субъекта хозяйствования на следующий год внедрения регулирования прогнозируются на уровне первого года и составят 11 040 грн.

Возможны незначительные колебания расходов за счет увеличения или уменьшения платы за обслуживание, комиссии за эквайринг.

Прогнозируемые расходы всех субъектов хозяйствования (на которых будет распространяться действие подпункта 4 пункта 1 Постановления № 894) в первый год внедрения регулирования:
 195 000 человек × 11 040 грн. = 2 152 800 000 грн.

Расходы всех субъектов хозяйствования на следующий год внедрения регулирования прогнозируются на уровне первого года и составят 2 152 800 000 грн.

Для государства — нулевые прямые поступления. Для потребителей — лишь удобство безналичной оплаты. Для микробизнеса — системный минус, который в военных условиях может означать прекращение деятельности.

В случае же внесения изменений в Постановление № 894 такие расходы отсутствуют, что снимает финансовое давление с предпринимателей в самый сложный период.

Автор: Тарас Лученко

ФЛП Минэкономики

Минэкономики предлагает перенести обязанность установки ФЛП платежных терминалов до окончания военного положения

Кабинет Министров готовится пересмотреть сроки обязательного внедрения безналичных расчетов для самых мелких предпринимателей.

