Мінекономіки пропонує перенести обов’язок встановлення ФОПами платіжних терміналів до закінчення воєнного стану

Кабінет Міністрів готується переглянути строки обов’язкового запровадження безготівкових розрахунків для найдрібніших підприємців.

Мінекономіки оприлюднило проект Постанови Кабміну, яким пропонується перенести обов’язок встановлення платіжних терміналів для ФОПів першої групи та дрібних торговців до завершення воєнного стану.

Згідно з діючою редакцією пп. 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 р. № 894 “Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)” з 1 січня 2026 р.

торговці - фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції

повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

Мінекономіки пропонує запровадити цей обов’язок через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Мова йде не про скасування обов’язку встановлення платіжних терміналів, а лише про тимчасове відтермінування. Закон «Про платіжні послуги» залишається чинним, а запровадження безготівкових розрахунків лише прив’язується до завершення воєнного стану.

Уряду довелося визнати, що в умовах воєнного стану малий бізнес опинився на межі виживання.

Платники першої групи єдиного податку – це дрібні підприємці з мінімальними обсягами діяльності, обмеженим переліком дозволених видів господарювання та без права найму працівників. Упровадження для них обов’язкових платіжних терміналів створить додаткове фінансове навантаження, не забезпечуючи при цьому помітного ефекту для детінізації економіки, оскільки такі платники не є джерелом ризиків у частині податкових зловживань.

Продавці власноручно вирощеної/відгодованої продукції, виїзної та виносної торгівлі часто працюють сезонно з невеликим та нерегулярним готівковим оборотом і обов’язкове встановлення платіжного термінала для них є фінансовим тягарем.

В Міністерстві підрахували прогнозовані витрати одного суб’єкта господарювання (на якого поширюватиметься дія підпункту 4 пункту 1 Постанови № 894) в перший рік впровадження регулювання:

- при встановленні платіжного POS-терміналу (з комісією за еквайринг 1,3 % відповідно до інформації Приватбанку*) – 11 040 грн.

Ці витрати включають:

плата за підключення відсутня;

обслуговування терміналу – 400 грн. Х 12 міс. = 4 800 грн.

комісія за еквайринг: 40 тис. грн.**Х 1,3 % Х 12 міс.= 6240 грн.

Витрати одного суб’єкта господарювання на наступний рік впровадження регулювання прогнозуються на рівні першого року і складатимуть 11 040 грн.

Можливі незначні коливання витрат за рахунок збільшення або зменшення плати за обслуговування, комісії за еквайринг.

Прогнозовані витрати всіх суб’єктів господарювання (на яких поширюватиметься дія підпункту 4 пункту 1 Постанови № 894), в перший рік впровадження регулювання:

195000 осіб Х 11 040 грн. = 2 152 800 000 грн.

Витрати всіх суб’єктів господарювання на наступний рік впровадження регулювання прогнозуються на рівні першого року і складатимуть 2 152 800 000 грн.

Для держави — нульові прямі надходження. Для споживачів — лише зручність безготівкової оплати. Для мікробізнесу — системний мінус, який у воєнних умовах може означати припинення діяльності.

У випадку ж внесення змін до Постанови № 894 такі витрати відсутні, що знімає фінансовий тиск з мікропідприємців у найскладніший період.

Автор: Тарас Лученко

