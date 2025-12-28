Как будут отключать свет в Киевской области 29 декабря — ДТЭК опубликовал графики

В Киевской области будут действовать графики почасовых отключений света.

В понедельник, 29 декабря, в Киевской области будут отключать свет — соответственно, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщила энергетическая компания ДТЭК.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам Украины.

Графики отключений света для Киевской области на 29 декабря:

