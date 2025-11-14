Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

В условиях военного положения регулярные отключения электроэнергии стали серьёзным вызовом для обеспечения стабильной связи. Право на доступ к информации гарантировано статьёй 34 Конституции Украины, а Закон «Об электронных коммуникациях» обязывает провайдеров поддерживать устойчивость сетей. Однако в чрезвычайных ситуациях часть ответственности переходит к государству и самим пользователям.

По оценкам экспертов, лишь около 9% домашних подключений в крупных городах выдерживают длительные блэкауты — главным образом из-за зависимости модемов и роутеров от электропитания. Поэтому проблемы со связью часто возникают не из-за провайдеров, а из-за отсутствия резервного питания у пользователей.

С юридической точки зрения потребители имеют право требовать компенсацию за некачественные услуги согласно Закону «О защите прав потребителей», но только если провайдер не исполнил свои обязательства, а перебои не были вызваны форс-мажором или военным положением. Регулирование в сфере связи сейчас также подчиняется решениям Ставки Верховного Главнокомандующего.

В ноябре 2025 года парламент принял Закон №12094, который усилил требования к резервному питанию базовых станций и приблизил украинское законодательство к стандартам ЕС. До 1 февраля 2025 года все базовые станции мобильных операторов (кроме микро-) должны быть оснащены автономными источниками питания. Кабмин также обязал государственные учреждения закупать интернет-услуги с гарантированной устойчивостью к блэкаутам — не менее 72 часов бесперебойной работы.

Мобильные операторы инвестируют в генераторы и аккумуляторы, однако домашнее оборудование остаётся зоной ответственности пользователей. Судебная практика подтверждает: доказать вину провайдера возможно только при наличии доказательств его недобросовестности.

1. Проверьте договор с провайдером. Уточните, поддерживает ли ваше подключение технологии xPON/GPON. Если нет — требуйте модернизации или пересмотра условий.

2. Обеспечьте резервное питание.

UPS для роутера обеспечит 2–4 часа работы.

Портативные станции или пауэрбанки дадут более длительный резерв.

Бизнесу стоит иметь генератор и соблюдать нормы пожарной безопасности.

3. Мобильный резерв. Держите SIM-карту другого оператора, пользуйтесь национальным роумингом, сохраняйте офлайн-карту «Пунктов несокрушимости» для доступа к Wi-Fi и зарядке устройств.

4. Офлайн-подготовка. Скачайте важные документы и пароли, чтобы не потерять доступ во время возможных юридических споров.

5. Экономия электроэнергии. Государство призывает сокращать потребление в часы пик — это снижает нагрузку на энергосистему и уменьшает количество аварийных отключений.

Автор: Анастасия Гришкова

