  1. Публикации
  2. / В Украине

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

15:06, 14 ноября 2025
Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.
Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В условиях военного положения регулярные отключения электроэнергии стали серьёзным вызовом для обеспечения стабильной связи. Право на доступ к информации гарантировано статьёй 34 Конституции Украины, а Закон «Об электронных коммуникациях» обязывает провайдеров поддерживать устойчивость сетей. Однако в чрезвычайных ситуациях часть ответственности переходит к государству и самим пользователям.

По оценкам экспертов, лишь около 9% домашних подключений в крупных городах выдерживают длительные блэкауты — главным образом из-за зависимости модемов и роутеров от электропитания. Поэтому проблемы со связью часто возникают не из-за провайдеров, а из-за отсутствия резервного питания у пользователей.

С юридической точки зрения потребители имеют право требовать компенсацию за некачественные услуги согласно Закону «О защите прав потребителей», но только если провайдер не исполнил свои обязательства, а перебои не были вызваны форс-мажором или военным положением. Регулирование в сфере связи сейчас также подчиняется решениям Ставки Верховного Главнокомандующего.

В ноябре 2025 года парламент принял Закон №12094, который усилил требования к резервному питанию базовых станций и приблизил украинское законодательство к стандартам ЕС. До 1 февраля 2025 года все базовые станции мобильных операторов (кроме микро-) должны быть оснащены автономными источниками питания. Кабмин также обязал государственные учреждения закупать интернет-услуги с гарантированной устойчивостью к блэкаутам — не менее 72 часов бесперебойной работы.

Мобильные операторы инвестируют в генераторы и аккумуляторы, однако домашнее оборудование остаётся зоной ответственности пользователей. Судебная практика подтверждает: доказать вину провайдера возможно только при наличии доказательств его недобросовестности.

1. Проверьте договор с провайдером. Уточните, поддерживает ли ваше подключение технологии xPON/GPON. Если нет — требуйте модернизации или пересмотра условий.

2. Обеспечьте резервное питание.

  • UPS для роутера обеспечит 2–4 часа работы.
  • Портативные станции или пауэрбанки дадут более длительный резерв.
  • Бизнесу стоит иметь генератор и соблюдать нормы пожарной безопасности.

3. Мобильный резерв. Держите SIM-карту другого оператора, пользуйтесь национальным роумингом, сохраняйте офлайн-карту «Пунктов несокрушимости» для доступа к Wi-Fi и зарядке устройств.

4. Офлайн-подготовка. Скачайте важные документы и пароли, чтобы не потерять доступ во время возможных юридических споров.

5. Экономия электроэнергии. Государство призывает сокращать потребление в часы пик — это снижает нагрузку на энергосистему и уменьшает количество аварийных отключений.

Автор: Анастасия Гришкова

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

электроэнергия отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
От изменения подписей до конфликта интересов: РСУ утвердила комплекс решений для реформирования судов

РСУ утвердила пакет решений для упорядочения работы судов, защиты персональных данных и обеспечения непрерывности правосудия.

Верховная Рада создаст временную следственную комиссию по расследованию преступлений РФ против журналистов

Верховная Рада планирует создать временную следственную комиссию для контроля за расследованием преступлений, совершенных вооруженными формированиями РФ против журналистов и других работников СМИ: политическая необходимость, правовые последствия и потенциальные риски.

Интернет в темноте: юридические аспекты и практические советы во время отключений электроэнергии

Регулярные блэкауты в Украине обострили вопрос доступа к интернету: закон обязывает операторов поддерживать устойчивость сетей.

Большая Палата Верховного Суда уточнила порядок рассмотрения судебных дел с участием военнослужащих

Большая Палата отступила от предыдущей судебной практики Верховного Суда.

«Броня» на продажу: в Кропивницком вынесли приговор псевдоволонтерам, зарабатывавшим на страхе мобилизации

В начале войны в городе появилась организация, которая существовала лишь на бумаге. Её члены продавали фальшивые удостоверения, якобы защищавшие от повесток.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]