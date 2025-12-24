ВАКС продлил полномочия экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупе до февраля 2026 года

Подозреваемой ограничен выезд за пределы нескольких областей и Киева.

Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок действия обязанностей бывшей главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупе. Об этом сообщили в ВАКС.

До 24 февраля 2026 года подозреваемая обязана:

не отлучаться за пределы Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Киевской областей и города Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

В соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что НАБУ и САП завершили расследование дела бывшей руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и ее семьи.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», ВАКС изменил меру пресечения для экс-главы МСЭК Хмельниччины Татьяны Крупы: вместо СИЗО — залог в 20 млн гривен.

Напомним, Татьяна Крупа в октябре прошлого года была задержана по подозрению в незаконном обогащении.

В ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиямии фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

