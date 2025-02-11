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Экс-руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу оставили под стражей

17:50, 11 февраля 2025
Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей бывшего главного врача Хмельницкой областной МСЭК.
Экс-руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу оставили под стражей
Источник фото: РБК-Україна
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Апелляционная палата 11 февраля оставляла в силе определение следственного судьи ВАКС от 23 января 2025 года о продлении срока действия меры пресечения бывшей руководительнице одного из областных центров медико-социальной экспертизы в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 260 млн грн залога. Речь идет об экс-руководительнице Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Как сообщили в суде, по результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

По данным следствия, указанное лицо подозревается в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Дело №991/434/25.

Напомним, что в ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн. Позже ВАКС уменьшил размер залога для Татьяны Крупы до 300 млн грн, оставив ее под стражей

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суд ГБР МСЕК Апелляционная палата ВАКС

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