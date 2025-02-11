Имеет ли право на пособие по беременности и родам женщина, которая ведёт независимую профессиональную деятельность

В Пенсионном фонде отметили, что женщине, осуществляющей независимую профессиональную деятельность, помощь по беременности и родам предоставляется при условии, что она находится в статусе застрахованного лица и не имеет задолженности по оплате единого взноса за определенный период.

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Пенсионный фонд в Донецкой области объясняет, имеет ли право на пособие по беременности и родам женщина, которая проводит независимую профессиональную деятельность.

Отмечается, что имеет, но при соответствующих условиях.

Право на страховые выплаты – пособие по беременности и родам имеют застрахованные лица (Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

К застрахованным лицам относятся физические лица, согласно законодательству подлежащие общеобязательному государственному социальному страхованию и уплачивающие (или за которых уплачиваются) страховые взносы.

То есть женщине, которая осуществляет независимую профессиональную деятельность, пособие по беременности и родам предоставляется при условии, что она находится в статусе застрахованного лица и не имеет задолженности по оплате единого взноса за период до выдачи листка нетрудоспособности (за месяцы расчетного периода, а также месяц выдачи листка нетрудоспособности), что подтверждается данными из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Расчетный период — это 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления декретного отпуска.

Право на пособие по беременности и родам возникает при условии наступления 30 недель беременности во время пребывания в статусе лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность.

Основанием для назначения пособия по беременности и родам является сформированный на основе медицинского заключения листок нетрудоспособности с причиной нетрудоспособности «Беременность и роды».

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