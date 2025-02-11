1000 долларов за получение разрешения — в Киевской области на взятке погорел депутат

Депутат требовал взятку за разрешение на установку временного сооружения на коммунальной земле.

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Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении депутату одного из поселковых советов Киевской области, который требовал неправомерную выгоду за разрешение на установку временного сооружения.

Как сообщила полиция Киевской области, предприниматель, намереваясь получить разрешение на установку временного сооружения на коммунальной земле, обратилась к чиновнику. За влияние на принятие решения членами исполнительного комитета поссовета депутат требовал неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов.

47-летний мужчина был задержан при получении второй части средств.

Теперь фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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