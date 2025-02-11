Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии 10 вакантных должностей

Шевченковский райсуд Киева ищет ряд специалистов, помощника судьи и секретаря судебного заседания.

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Шевченковский районный суд г. Киев сообщил, что в суде есть ряд вакантных должностей.

Суд ищет:

- помощника судьи (гражданская коллегия);

- секретаря судебного заседания;

- главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;

- главного специалиста отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;

- главного специалиста отдела кадровой работы и управления персоналом;

- главного специалиста по обеспечению связей со средствами массовой информации;

- главного специалиста по информационным технологиям;

- судебного распорядителя;

- экспедитора;

- деловода

«В то же время сообщаем о возможности стажировки в целях дальнейшего замещения данных вакантных должностей.

Более подробную информацию о занятии вакантных должностей можно получить у заместителя руководителя аппарата Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, кабинет 210, тел. (044) 298-58-68», - добавили в суде.

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