Шевченківський райсуд Києва повідомив про наявність 10 вакантних посад

Шевченківський районний суд м. Києва повідомив, що у суді є низка вакантних посад.
Суд шукає:
- помічника судді (цивільна колегія);
- секретаря судового засідання;
- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ;
- головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ;
- головного спеціаліста відділу кадрової роботи та управління персоналом;
- головного спеціаліста із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації;
- головного спеціаліста з інформаційних технологій;
- судового розпорядника;
- експедитора;
- діловода.
«Водночас повідомляємо про можливість стажування з метою подальшого заміщення даних вакантних посад.
Більш детальну інформацію щодо зайняття вакантних посад можна отримати у заступника керівника апарату Шевченківського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, кабінет 210, тел. (044) 298-58-68», - додали у суді.
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