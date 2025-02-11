В Україні створять новий Спеціалізований адміністративний суд — Комітет рекомендував прийняти закон в цілому

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти в цілому закон про Спеціалізований адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань правової політики 11 лютого рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому закон про Спеціалізований адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд. Йдеться про законопроект 12368-1, який Комітет переробив з урахуванням пропозицій Кабміну.

Таким чином, на додачу до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду буде діяти ще один вищий адміністративний суд, який не слід плутати із ліквідованим у 2017 році Вищим адміністративним судом України.

Створення нового спеціалізованого адміністративного суду передбачено у вимогах Меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Справа у тому, що міжнародні партнери бажають, аби оскарження рішень конкурсних комісій з відбору очільників НАБУ, САП, НАЗК, а також комісій з аудиту цих органів відбувалося в окремому суді. Нагадаємо, ці комісії працюють з вирішальним голосом міжнародних експертів. Згідно Меморандуму з МВФ новий суд також пропонується створити за участі Громадської ради міжнародних експертів, яка повністю складається з іноземних експертів і наразі бере участь у відборі суддів Вищого антикорупційного суду.

При цьому Верховна Рада у грудні 2024 року та у січні 2025 року повністю провалила усі попередні законопроекти Кабміну, якими пропонувалося утворити цей суд.

Так, народні депутати 9 січня, незважаючи на особистий виступ міністра юстиції Ольги Стефанішиної, не підтримали законопроект Кабміну 12368 про створення Вищого адміністративного суду. Законопроект також просив підтримати голова профільного комітету з питань правової політики Денис Маслов.

Втім, на голосуванні законопроект Кабміну набрав лише 218 голосів і був повністю провалений – його навіть не повернули на доопрацювання.

Натомість депутати 232 голосами вирішили підтримати альтернативний законопроект 12368-1, який подав народний депутат Сергій Власенко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», альтернативний законопроект 12368-1 щодо утворення та функціонування Київського міського окружного адміністративного суду (КМОАС) та Київського міського апеляційного адміністративного суду, який зареєстрував народний депутат Сергій Власенко, передбачає уповноважити саме КМОАС на розгляд справ щодо конкурсів та аудитів НАБУ, САП тощо.

Однак, як повідомляє член Комітету Сергій Демченко, до другого читання законопроект Сергія Власенка повністю переробили, і тепер він схожий більше на провалений законопроект уряду.

«Як прогнозувалося, прийняття за основу альтернативного законопроекту щодо правових засад утворення та функціонування нового адміністративного суду, який розглядатиме спори з вищими органами державної влади, 12368-1 було спробою зекономити час, використавши його як оболонку, зміст якої до другого читання буде повністю зміненим.

Так і сталося: поправками Кабінету Міністрів до другого читання зміст законопроекту 12368-1 було перетворено (з мінімальними виключеннями) на зміст урядового законопроекту 12368, який місяць тому відхилила Верховна Рада України.

Таким чином, Комітет ВР з питань правової політики прийняв рішення, спрямоване на виконання міжнародних зобов'язань України. Проте, постає питання, чи зможе ВРУ проголосувати такий законопроєкт у другому читанні, якщо вже двічі не змогла цього зробити у першому?» - задався питанням член Комітету.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.