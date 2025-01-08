Справи щодо оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП, НАЗК і БЕБ пропонується розглядати у Київському міському окружному адміністративному суд — законопроект

У Раді зʼявився альтернативний до законопроекту Кабміну про створення Вищого адмінсуду законопроект, яким пропонується, аби справи щодо конкурсів на керівництво НАБУ, САП, НАЗК розглядав Київський міський ОАС.

У Верховній Раді 7 січня зʼявився альтернативний проект 12368-1 до законопроекту 12368 уряду про створення Вищого адміністративного суду і наділення його повноваженнями розглядати спори стосовно оскарження результатів відбору керівників антикорупційних органів.

Нагадаємо, що нині українське законодавство передбачає, що конкурси на очільників НАБУ, САП, НАЗК, БЕБ та інших органів проводяться за вирішальної участі експертів, які делегуються іноземними партнерами. Аналогічно й аудити НАБУ і САП проводяться з їх вирішальною роллю.

Тож, міжнародні партнери у Меморандумі з МВФ та інших документах запропонували створити окремий суд, куди будуть оскаржуватися результати таких конкурсів та аудитів. Проводити відбір суддів до такого спеціалізованого суду також запропонували за вирішальної ролі експертів, делегованих міжнародними партнерами. Так, МВФ пропонує задіяти для цього Громадську раду міжнародних експертів (ГРМЕ), яка наразі працює для відбору і перевірки кандидатів до Антикорупційного суду.

Строк для виконання «структурного маяка» у вигляді прийняття закону про створення нового суду у МВФ встановили до кінця грудня 2024 року, тобто, він вже сплив.

Нагадаємо, що 3 грудня Верховна Рада провалила всі три версії законопроектів, якими пропонувалося створити окремий спецсуд для оскарження результатів конкурсів.

Згодом, як писала «Судово-юридична газета», 30 грудня Кабмін зареєстрував новий законопроект щодо засад створення в Україні Вищого адміністративного суду (ВАС), який не слід плутати з Вищим адміністративним судом України, що припинив здійснювати правосуддя наприкінці 2017 року у звʼязку з судовою реформою і створенням нового Верховного Суду, у складі якого працює окремий Касаційний адміністративний суд.

Також слід нагадати, що в Україні після ліквідації Окружного адміністративного суду Києва було запропоновано створити новий Київський міський окружний адміністративний суд (КМОАС). Він мав би розглядати справи, які раніше розглядав ОАСК. Але, хоча він і був зареєстрований як юридична особа, він так і не запрацював, а конкурс на 51 посаду судді КМОАС так і не розпочали. Врешті Державна судова адміністрація 16 вересня 2024 року затвердила Порядок передачі судових справ, нерозглянутих через ліквідацію ОАСК, по різних судах.

Отже, Кабмін у своєму свіжому законопроекті 12368 пропонує створити Вищий адміністративний суд, суддів якого будуть відбирати за участі Експертної ради, половину якої складатимуть експерти від «міжнародників» з вирішальним правом голосу. При цьому ВАС буде розглядати окремо визначені справи стосовно конкурсів до антикорупційних органів, аудитів тощо.

В той же час, альтернативний законопроект 12368-1 щодо утворення та функціонування Київського міського окружного адміністративного суду та Київського міського апеляційного адміністративного суду», який зареєстрував народний депутат Сергій Власенко, передбачає уповноважити саме КМОАС на розгляд справ щодо конкурсів та аудитів НАБУ, САП тощо. Судом апеляційної інстанції для справ, розглянутих Київським міським окружним адміністративним судом, пропонується визначити окремо створений Київський міський апеляційний адміністративний суд.

Як зазначає ініціатор, важливість функціонування саме двох окремих судів - Київського міського окружного адміністративного суду (перша інстанція) та Київського міського апеляційного адміністративного суду (апеляційна інстанція) - замість єдиного суду, який поєднує функції обох інстанцій, базується на таких ключових аспектах:

1) дотримання принципу незалежності судових інстанцій. Принцип незалежності та неупередженості суду є основою верховенства права. Функціонування одного суду, який виконує обидві функції (першої та апеляційної інстанції), створює конфлікт інтересів. Судді апеляційної інстанції мають переглядати рішення незалежно від своїх колег із першої інстанції. Окремі суди забезпечують, що апеляційний суд працює незалежно від суду першої інстанції;

2) забезпечення об’єктивності та прозорості. Якщо одна установа виконує функції обох інстанцій, виникає ризик упередженості в апеляційному розгляді, оскільки судді можуть бути пов’язані внутрішніми робочими відносинами Наявність двох окремих судів сприяє прозорості процесу та підвищує довіру громадян до правосуддя тощо.

Київський міський окружний адміністративний суд, як визначено у альтернативному законопроекті, розглядатиме: справи з оскарження актів, дій чи бездіяльності центральних органів влади, зокрема Кабінету Міністрів України, міністерств, Національного банку, справи щодо державного регулювання у сфері медіа, реєстрації політичних партій, діяльності антикорупційних органів тощо, адміністративні справи, пов’язані з рішеннями Антимонопольного комітету України, державного фінансування політичних партій, інші справи з місцем знаходження сторін у межах міста Києва.

Автор: Наталя Мамченко

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