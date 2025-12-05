Дональд Трамп став першим лауреатом нової «Премії миру» — щоправда, від FIFA

Трампу вручили «кубок миру» під час жеребкування на Чемпіонат світу-2026.

ФІФА вперше вручила новостворену нагороду «Премія миру — Футбол об’єднує світ», і першим її отримувачем став президент США Дональд Трамп.

Церемонія нагородження відбулася 5 грудня під час офіційного жеребкування чемпіонату світу-2026 з футболу.

Відзнаку Трампу особисто передав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Після отримання нагороди Трамп виступив із промовою, у якій заявив, що вважає премію однією з найважливіших у своєму житті та приписав собі «запобігання масштабним воєнним конфліктам».

«Ми зберегли багато, сотні тисяч життів… змогли зупинити війну між Індією та Пакистаном. Світ є безпечнішим зараз», — сказав Трамп зі сцени.

Що це за нагорода

«Премія миру ФІФА — Футбол об’єднує світ» була заснована 5 листопада 2024 року. За визначенням ФІФА, вона покликана відзначати осіб, які роблять видатний внесок у припинення конфліктів та об’єднання людей.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно підкреслив важливість нагороди у світі, який «стає дедалі більш неспокійним та розділеним»: «Важливо визнавати внесок тих, хто працює над припиненням конфліктів і об’єднанням людей у дусі миру».

ФІФА повідомила, що нагорода буде щорічною. Першого лауреата обрали за критерієм «допомоги в об’єднанні людей у всьому світі в мирі».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», лідерка венесуельської опозиції Марія Мачадо отримала Нобелівську премію миру. У Білому домі образилися, що Нобелівську премію миру присудили не Дональду Трампу.

