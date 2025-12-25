У Черкасах побили військових ТЦК під час вручення повісток – судили чотирьох осіб

Усім фігурантам призначили по п’ять років позбавлення волі з випробувальним строком.

Фото: Черкаський обласний ТЦК

Придніпровський районний суд міста Черкаси у справі справи № 711/7023/25 визнав винними чотирьох осіб, які у травні напали на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання ними службових обов’язків. Усім засудженим призначили по п’ять років позбавлення волі з випробувальним строком.

Обставини справи

26 травня 2025 року близько 19:00 двоє військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), перебуваючи у військовому однострої та виконуючи мобілізаційні завдання (оповіщення та вручення повісток), разом з дільничним офіцером поліції здійснювали перевірку військово-облікових документів громадянина поблизу будинку № 40 по вул. Різдвяній у м. Черкаси. Четверо обвинувачених, усвідомлюючи, що перед ними військовослужбовці ТЦК та СП при виконанні службових обов’язків, умисно вчинили активні дії з метою припинення їхньої законної діяльності: одна обвинувачена здійснювала словесні заклики та підбурювала інших до фізичного впливу, троє інших нанесли удари військовослужбовцям (кулаками, ногою, долонею) в різні частини тіла, спричинивши фізичний біль (без тілесних ушкоджень). Дії обвинувачених перешкодили виконанню мобілізаційних функцій в особливий період (воєнний стан та мобілізація).

Обвинувачені повністю визнали провину, щиро розкаялися, підтвердили обставини, викладені в обвинувальному акті. Судовий розгляд проведено в спрощеному порядку за ч. 3 ст. 349 КПК України (без дослідження неоспорюваних доказів).

Рішення суду

Кожному обвинуваченому призначено остаточне покарання за сукупністю злочинів (ч. 1 ст. 70 КК України) у вигляді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України всіх обвинувачених звільнено від відбування покарання з випробуванням, встановлено іспитовий строк 2 роки та покладено обов’язки: періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання/роботи, не виїжджати за межі України без погодження з органом пробації (п. 1, 2 ч. 1, п. 6 ч. 3 ст. 76 КК України). Встановлено пом’якшуючу обставину — щире каяття. Обтяжуючих обставин не встановлено. До набрання вироком законної сили залишено запобіжні заходи: цілодобовий домашній арешт (одному обвинуваченому) та домашній арешт у нічний час (трьом обвинуваченим). Скасовано арешт на майно (одяг, мобільні телефони). Речові докази: телефони повернуто власникам; одяг — знищено; оптичні диски з відеозаписами — залишено в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений до Черкаського апеляційного суду протягом 30 днів з дня отримання копії (з обмеженнями за ч. 3 ст. 349 КПК України).

