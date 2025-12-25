В Черкассах избили военных ТЦК во время вручения повесток – судили четырех человек

Всем фигурантам назначили по пять лет лишения свободы с испытательным сроком.

Фото: Черкасский областной ТЦК

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Приднепровский районный суд города Черкассы по делу № 711/7023/25 признал виновными четырех человек, которые в мае напали на военнослужащих ТЦК и СП во время выполнения ими служебных обязанностей. Всем осужденным назначили по пять лет лишения свободы с испытательным сроком.

Обстоятельства дела

26 мая 2025 года около 19:00 двое военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), находясь в военной форме и выполняя мобилизационные задачи (оповещение и вручение повесток), вместе с участковым офицером полиции осуществляли проверку военно-учетных документов гражданина вблизи дома № 40 по ул. Рождественской в г. Черкассы. Четверо обвиняемых, осознавая, что перед ними военнослужащие ТЦК и СП при исполнении служебных обязанностей, умышленно совершили активные действия с целью пресечения их законной деятельности: одна обвиняемая осуществляла словесные призывы и подстрекала других к физическому воздействию, трое других нанесли удары военнослужащим (кулаками, ногой, ладонью) в разные части тела, причинив физическую боль (без телесных повреждений). Действия обвиняемых помешали выполнению мобилизационных функций в особый период (военное положение и мобилизация).

Обвиняемые полностью признали вину, искренне раскаялись, подтвердили обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. Судебное разбирательство проведено в упрощенном порядке по ч. 3 ст. 349 УПК Украины (без исследования неоспоримых доказательств).

Решение суда

Каждому обвиняемому назначено окончательное наказание по совокупности преступлений (ч. 1 ст. 70 УК Украины) в виде 5 лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины все обвиняемые освобождены от отбывания наказания с испытанием, установлен испытательный срок 2 года и возложены обязанности: периодически являться для регистрации в орган пробации, сообщать об изменении места жительства/работы, не выезжать за пределы Украины без согласования с органом пробации (п. 1, 2 ч. 1, п. 6 ч. 3 ст. 76 УК Украины). Установлено смягчающее обстоятельство — искреннее раскаяние. Отягчающих обстоятельств не установлено. До вступления приговора в законную силу оставлены меры пресечения: круглосуточный домашний арест (одному обвиняемому) и домашний арест в ночное время (трем обвиняемым). Отменен арест имущества (одежда, мобильные телефоны). Вещественные доказательства: телефоны возвращены владельцам; одежда — уничтожена; оптические диски с видеозаписями — оставлены в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Черкасском апелляционном суде в течение 30 дней со дня получения копии (с ограничениями по ч. 3 ст. 349 УПК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.