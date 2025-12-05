Дональд Трамп стал первым лауреатом новой «Премии мира» — правда, от FIFA

Трампу вручили «кубок мира» во время жеребьевки на Чемпионат мира-2026.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

ФИФА впервые вручила новосозданную награду «Премия мира — Футбол объединяет мир», и ее первым обладателем стал президент США Дональд Трамп.

Церемония награждения состоялась 5 декабря во время официальной жеребьевки чемпионата мира-2026 по футболу.

Награду Трампу лично передал президент ФИФА Джанни Инфантино.

После получения награды Трамп выступил с речью, в которой заявил, что считает премию одной из самых важных в своей жизни и приписал себе «предотвращение масштабных военных конфликтов».

«Мы сохранили много, сотни тысяч жизней… смогли остановить войну между Индией и Пакистаном. Мир сейчас безопаснее», — сказал Трамп со сцены.

Что это за награда

«Премия мира ФИФА — Футбол объединяет мир» была основана 5 ноября 2024 года. По определению ФИФА, она призвана отмечать лиц, которые вносят выдающийся вклад в прекращение конфликтов и объединение людей.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул важность награды в мире, который «становится все более неспокойным и разделенным»: «Важно признавать вклад тех, кто работает над прекращением конфликтов и объединением людей в духе мира».

ФИФА сообщила, что награда будет ежегодной. Первого лауреата выбрали по критерию «помощи в объединении людей во всем мире в мире».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо получила Нобелевскую премию мира. В Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию мира присудили не Дональду Трампу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.