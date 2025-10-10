Лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо получила Нобелевскую премию мира

Норвежский нобелевский комитет объявил лауреата премии мира-2025, ею венесуэльский политик Мария Мачадо.

Источник фото: gettyimages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидера демократической оппозиции Венесуэлы Марию Мачадо объявили лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

В то же время известно, что премию в этом году также хотел получить президент США Дональд Трамп.

Напомним, что на Нобелевскую премию мира 2025 года было подано 338 кандидатур, среди которых 244 — отдельные лица и 94 — организации. Это заметный рост по сравнению с прошлым годом, когда на награду претендовали 286 номинантов.

Нобелевский комитет традиционно не раскрывает имена кандидатов — ни средствам массовой информации, ни самим номинантам. Однако имена отдельных претендентов иногда появляются в СМИ — либо из-за спекуляций, либо потому, что лица, имеющие право выдвигать кандидатов, сами публично рассказывают о своих предложениях.

Согласно уставу Фонда Нобеля, официальный список номинантов становится открытым только через 50 лет после вручения премии.

Лауреат или лауреаты Нобелевской премии мира 2025 года будут объявлены 10 октября, а церемония награждения состоится 10 декабря в Осло, Норвегия.

Для справки: рекордное количество номинаций — 376 кандидатов — было зафиксировано в 2016 году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.