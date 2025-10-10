Практика судов
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо получила Нобелевскую премию мира

12:09, 10 октября 2025
Норвежский нобелевский комитет объявил лауреата премии мира-2025, ею венесуэльский политик Мария Мачадо.
Источник фото: gettyimages
Лидера демократической оппозиции Венесуэлы Марию Мачадо объявили лауреатом Нобелевской премии мира 2025 года «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

В то же время известно, что премию в этом году также хотел получить президент США Дональд Трамп.

Напомним, что на Нобелевскую премию мира 2025 года было подано 338 кандидатур, среди которых 244 — отдельные лица и 94 — организации. Это заметный рост по сравнению с прошлым годом, когда на награду претендовали 286 номинантов.

Нобелевский комитет традиционно не раскрывает имена кандидатов — ни средствам массовой информации, ни самим номинантам. Однако имена отдельных претендентов иногда появляются в СМИ — либо из-за спекуляций, либо потому, что лица, имеющие право выдвигать кандидатов, сами публично рассказывают о своих предложениях.

Согласно уставу Фонда Нобеля, официальный список номинантов становится открытым только через 50 лет после вручения премии.

Лауреат или лауреаты Нобелевской премии мира 2025 года будут объявлены 10 октября, а церемония награждения состоится 10 декабря в Осло, Норвегия.

Для справки: рекордное количество номинаций — 376 кандидатов — было зафиксировано в 2016 году.

