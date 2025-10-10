Практика судів
Лідерка венесуельської опозиції Марія Мачадо отримала Нобелівську премію миру

12:09, 10 жовтня 2025
Норвезький нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру-2025, нею стала венесуельський політик Марія Мачадо.
Джерело фото: gettyimages
Лідерку демократичної опозиції Венесуели Марію Мачадо оголошено лауреаткою Нобелівської премії миру 2025 року «за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії».

Водночас відомо, що премію цього року також хотів отримати президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що на Нобелівську премію миру 2025 року було подано 338 кандидатур, серед яких 244 — окремі особи та 94 — організації. Це помітне зростання порівняно з минулим роком, коли за нагороду змагалися 286 номінантів.

Нобелівський комітет традиційно не розголошує імена кандидатів — ні засобам масової інформації, ні самим номінантам. Проте імена окремих претендентів іноді з’являються в медіа — або через спекуляції, або тому, що особи, які мають право висувати кандидатів, самі публічно розповідають про свої пропозиції.

Згідно зі статутом Фонду Нобеля, офіційний список номінантів стає відкритим лише через 50 років після вручення премії.

Для довідки: рекордна кількість номінацій — 376 кандидатів — була зафіксована у 2016 році.

